Светлаков назвал Урганта "незаменимой единицей"
Светлаков заявил, что ему не хватает Урганта на российском телевидении
Иван Ургант и Сергей Светлаков. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Телеведущий Сергей Светлаков заявил, что ему не хватает на ТВ актёра Ивана Урганта. По его словам, молодому поколению есть чему поучиться у ведущего некогда популярного вечернего шоу.
"Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает. И мне хочется, чтобы подрастающее поколение училось как раз у него. Он тот человек, который должен открывать школу телевидения", — сказал Светлаков в беседе с РБК Life.
Он также добавил, что в современных реалиях неуместно сравнивать "Вечерний Ургант" и "Шоу Воли" на ТНТ. По мнению Светлакова, комик Павел Воля сделал проект, который похож на многие другие шоу, а не только на программу Урганта. Актёр добавил, что чем больше таких реалити с разными героями и рубриками, тем лучше для зрителя.
Напомним, после начала специальной военной операции (СВО) Иван Ургант уехал из России в отпуск. Шоумен был сильно удивлён, когда начали отменять его концерты и назначили совсем других людей ведущими "Золотого граммофона". В октябре в Сети распространилось видео с выступлением Урганта в МГИМО, после чего общественность взбунтовалась Позже появилась информация о том, что шоумен готов браться за любую работу.