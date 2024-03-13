Светлаков назвал Урганта "незаменимой единицей"

Телеведущий Сергей Светлаков заявил, что ему не хватает на ТВ актёра Ивана Урганта. По его словам, молодому поколению есть чему поучиться у ведущего некогда популярного вечернего шоу.

"Если говорить про эфир, это незаменимая единица, и такого профессионала просто нет. Мне его не хватает. И мне хочется, чтобы подрастающее поколение училось как раз у него. Он тот человек, который должен открывать школу телевидения", — сказал Светлаков в беседе с РБК Life.