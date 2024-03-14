Европарламент не стал продлять на год отмену пошлин на украинский сельхозимпорт
Депутаты Европарламента не согласовали предложение Еврокомиссии о продлении ещё на год режима беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины в ЕС. Об этом сообщается в опубликованном коммюнике.
За внесение поправок в предложение продлить режим до 5 июня 2025 года выступили 347 депутатов, 117 проголосовали против, а 99 воздержались. В результате документ был передан на доработку в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС.
Как отметили парламентарии, по законодательству в случае серьёзных проблем на европейском рынке или на рынке отдельных стран ЕС, импортирующих товары с Украины, можно принимать любые меры. В то же время продление на год беспошлинного ввоза товаров из Молдавии было одобрено большинством голосов.
Как ранее писал Life.ru, польские фермеры блокируют контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе с Украиной с ноября 2023 года. В Киеве заявили, что на этом фоне их экспорт упал на 40%. Поляки требуют ограничить или запретить провоз дешёвой украинской сельхозпродукции в ЕС и усилить поддержку национального животноводства. В стране фиксируются случаи, когда неизвестные нападают на вагоны с украинским зерном и высыпают его на рельсы. А недавно фермеры стали использовать не только плакаты против проводимой Евросоюзом политики, но и пророссийские транспаранты.
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