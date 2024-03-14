Европарламент не стал продлять на год отмену пошлин на украинский сельхозимпорт

Депутаты Европарламента не согласовали предложение Еврокомиссии о продлении ещё на год режима беспошлинного ввоза сельхозпродуктов с Украины в ЕС. Об этом сообщается в опубликованном коммюнике.

За внесение поправок в предложение продлить режим до 5 июня 2025 года выступили 347 депутатов, 117 проголосовали против, а 99 воздержались. В результате документ был передан на доработку в парламентский комитет по международной торговле для переговоров с Советом ЕС.