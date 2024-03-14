Один из пострадавших в результате взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве умер

Один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве скончался в больнице. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.

"К большому сожалению, сегодня оборвалась жизнь Мергена Чечек-ооловича Сарыг-оола. Он наиболее тяжело пострадал во время ЧС на Шагонарской ТЭЦ. Врачи до последнего боролись за его жизнь, ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы оказались несовместимы с жизнью", — написал Ховалыг в телеграм-канале.