Один из пострадавших в результате взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве умер
Шагонарская ТЭЦ. Обложка © t.me / Владислав Ховалыг
Один из пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Туве скончался в больнице. Об этом сообщил глава региона Владислав Ховалыг.
"К большому сожалению, сегодня оборвалась жизнь Мергена Чечек-ооловича Сарыг-оола. Он наиболее тяжело пострадал во время ЧС на Шагонарской ТЭЦ. Врачи до последнего боролись за его жизнь, ему оказывалась квалифицированная помощь в ожоговом центре Красноярского края, но травмы оказались несовместимы с жизнью", — написал Ховалыг в телеграм-канале.
Скончавшийся работал слесарем по ремонту и обслуживанию котельного оборудования на ТЭЦ с 2022 года, у него остались жена и двое детей. Власти выделят им из бюджета республики один миллион рублей, помогут с транспортировкой из Красноярска, а также организацией церемонии прощания.
Напомним, разрушительный взрыв произошёл на Шагонарской ТЭЦ ранним утром 6 марта. Пострадало 22 человека, один погиб. Причиной инцидента названо самовоспламенение угольной смеси. Возбуждено уголовное дело.