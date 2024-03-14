"Его никто не звал": Боррель нахамил папе римскому после его призыва к Киеву

Призвав к диалогу по Украине и остановке боевых действий, папа римский Франциск "зашёл в сад, куда его никто не звал". Об этом в четверг, 14 марта, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

"Папа вошёл в сад, куда его никто не звал. Призвать Украину сдаться — это нечто большее, чем пожелание мира. Пока не тот момент, когда необходимо предлагать Украине сдаться. Это момент, когда необходимо продолжать помогать [Киеву]", — отметил он в беседе с RNE.

Боррель не в первый раз прибегает к подобным аналогиям. Осенью 2022 года он заявил, что "привилегированная" Европа — "сад", а окружающий её мир — "джунгли", которые могут вмешаться в отлаженный европейский механизм. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такое мировоззрение расистским.