"Его никто не звал": Боррель нахамил папе римскому после его призыва к Киеву
Боррель: Призывая Киев к диалогу, папа Франциск зашёл в сад, куда его не звали
Жозеп Боррель, папа римский. Обложка © Getty Images / Nicolas Economou, Antonio Masiello
Призвав к диалогу по Украине и остановке боевых действий, папа римский Франциск "зашёл в сад, куда его никто не звал". Об этом в четверг, 14 марта, заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Папа вошёл в сад, куда его никто не звал. Призвать Украину сдаться — это нечто большее, чем пожелание мира. Пока не тот момент, когда необходимо предлагать Украине сдаться. Это момент, когда необходимо продолжать помогать [Киеву]", — отметил он в беседе с RNE.
Боррель не в первый раз прибегает к подобным аналогиям. Осенью 2022 года он заявил, что "привилегированная" Европа — "сад", а окружающий её мир — "джунгли", которые могут вмешаться в отлаженный европейский механизм. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал такое мировоззрение расистским.
Напомним, на прошлой неделе папа римский призвал Украину найти в себе смелость "поднять белый флаг" и согласиться на переговоры. Владимир Зеленский в ответ на это нагрубил Франциску, назвав его инициативу "виртуальным посредничеством". А генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что капитуляция Незалежной не будет означать наступление мира. При этом он впервые признал, что сохранить Украину как суверенное и независимое государство можно лишь путём переговоров.