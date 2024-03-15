"Много слабых мест": Военный эксперт указал на ничтожность танков Abrams

Российские военные продолжают уничтожать зарубежную технику в зоне Специальной военной операции. Например танки М1 Abrams, которые нельзя назвать лучшей боевой машиной современности. Как объяснил военный эксперт Евгений Михайлов, они ликвидируются противотанковыми установками, которые разработали ещё в Советском Союзе.

"У наших бойцов очень высокая подготовка, поэтому они выбирают наиболее выгодные позиции, чтобы пробить броню Abrams. У него достаточно много слабых мест. Опыт наших воинов по применению ПТУР в отношении других танков показывает, что нет неуязвимых натовских вооружений. Есть просто пиар и не более того. Если наши заходят, они уничтожат любую технику", — продолжил Михайлов в беседе с телеканалом "360".