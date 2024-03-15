"Много слабых мест": Военный эксперт указал на ничтожность танков Abrams
Военный эксперт Михайлов: Abrams — не лучшие танки, поэтому их уничтожают
Американские танки M1 Abrams. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Российские военные продолжают уничтожать зарубежную технику в зоне Специальной военной операции. Например танки М1 Abrams, которые нельзя назвать лучшей боевой машиной современности. Как объяснил военный эксперт Евгений Михайлов, они ликвидируются противотанковыми установками, которые разработали ещё в Советском Союзе.
"У наших бойцов очень высокая подготовка, поэтому они выбирают наиболее выгодные позиции, чтобы пробить броню Abrams. У него достаточно много слабых мест. Опыт наших воинов по применению ПТУР в отношении других танков показывает, что нет неуязвимых натовских вооружений. Есть просто пиар и не более того. Если наши заходят, они уничтожат любую технику", — продолжил Михайлов в беседе с телеканалом "360".
Более того, хвалёные Abrams часто ломаются и они гораздо хуже старых российских танков. При этом, российские военные с лёгкостью справляются на фронте и с другой зарубежной техникой, такой как ЗРК Patriot, напомнил эксперт.
Напомним, что 11 марта российские войска уничтожили еще один американский танк Abrams на Авдеевском направлении, информацию об этом подтвердило Минобороны РФ. Первый танк подбили бойцы 15-й отдельной мотострелковой бригады 26 февраля. Позже выяснилось, что российский "Упырь" уничтожил ещё один Чуть больше чем через сутки также был подбит БПЛА третий танк американского производства.