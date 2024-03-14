В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность
В Белгороде и Белгородском районе области вечером в четверг, 14 марта, объявили угрозу ракетной опасности. Об этом заявили в местной мэрии.
"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — призвали власти.
Напомним, днём 14 марта ВСУ предприняли три атаки на Белгородскую область. Так, жертвами удара по Белгороду стали два человека: в машину мужчины попал снаряд, он погиб на глазах у жены и ребёнка, позже ещё одна горожанка погибла тоже за рулём авто. В Москве призвали ООН осудить обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ.
ТАСС / Николай Гынгазов