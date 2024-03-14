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14 марта, 18:31

В Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе области вечером в четверг, 14 марта, объявили угрозу ракетной опасности. Об этом заявили в местной мэрии.

"Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — призвали власти.

Гладков: ВСУ за день выпустили 200 снарядов и 20 дронов по Белгородской области
Гладков: ВСУ за день выпустили 200 снарядов и 20 дронов по Белгородской области

Напомним, днём 14 марта ВСУ предприняли три атаки на Белгородскую область. Так, жертвами удара по Белгороду стали два человека: в машину мужчины попал снаряд, он погиб на глазах у жены и ребёнка, позже ещё одна горожанка погибла тоже за рулём авто. В Москве призвали ООН осудить обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Никита Осипов
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