"Обязательно случится": В Госдуме предрекли командованию ВСУ возмездие за атаку на Белгород

Тех, кто имеет отношение к атаке на мирных жителей Белгорода, однажды будут судить, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня". Он подчеркнул, что виновным не избежать возмездия, хотя сейчас мировая общественность "закрывает глаза" на преступления Киева.