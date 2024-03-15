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14 марта, 21:55

"Обязательно случится": В Госдуме предрекли командованию ВСУ возмездие за атаку на Белгород

Депутат Колунов: Командование ВСУ отправят на Международный суд

Тех, кто имеет отношение к атаке на мирных жителей Белгорода, однажды будут судить, сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов в интервью интернет-изданию "Подмосковье сегодня". Он подчеркнул, что виновным не избежать возмездия, хотя сейчас мировая общественность "закрывает глаза" на преступления Киева.

"Рано или поздно, когда мировые элиты сменятся, командованию ВСУ и руководству киевской хунты придётся предстать перед Международным судом. Судить их точно будут, как судили нацистов в Нюрнберге. Когда — вопрос времени, но это обязательно случится", — подчеркнул Колунов.

В свою очередь, политолог Сергей Разгуляев заявил, что ВСУ, нападая на мирных людей, вновь доказывают, что бессильны против военных РФ и на фронте у них успехов нет.

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Напомним, днём 14 марта ВСУ предприняли три атаки на Белгородскую область. Так, жертвами удара по Белгороду стали два человека: в машину мужчины попал снаряд, он погиб на глазах у жены и ребёнка, позже ещё одна горожанка погибла тоже за рулём авто. В Москве призвали ООН осудить обстрелы мирных жителей со стороны ВСУ.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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