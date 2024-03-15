Симфония в стиле ЖКХ: Водопроводный хит сделал популярной студентку из Петербурга
Петербургская студентка покорила Интернет своей находчивостью. В общежитии начала гудеть труба, но вместо того, чтобы злиться, София Кефер записала хит. Life.ru рассказывает об истории ее успеха.
Как девушка вместо гнева на ЖКХ прославилась из-за неисправности труб. Обложка © VK / София Кефер
София Кефер приехала в Санкт-Петербург из Красноярска. Она учится в консерватории Северной столицы и живёт в предоставленном вузом общежитии.
На днях в корпусе обнаружили неисправность — в течение нескольких часов трубы сильно гудели. Однако Кефер не растерялась и спела под звонкий гул красивую песню. Мелодия была настолько красивой, что напоминала саундтрек к какому-то историческому фильму.
Водопроводный хит Софии Кефер. Видео © VK / София Кефер
Студентка выложила трек в соцсеть Х, и он начал резко набирать просмотры. За пару дней ролик посмотрели более 110 тыс. человек, и Кефер стала популярна. Но затем студентка удалила ролик. Позже София призналась, что не думала о хайпе, когда записывала видео. Она снимала ролик для знакомых, чтобы просто посмеяться.
Что было дальше?
Проблемы с трубой в общежитии закончились практически сразу, но София зато теперь звезда Сети. Фото © VK / София Кефер
Когда Кефер поняла, что стала известной, она решила превратить хайп в подписчиков. Для этого девушка сняла ещё одно, но уже качественное музыкальное видео. На нём она сыграла на скрипке ту же мелодию, что и под гул трубы. Но теперь мелодия была красиво обработана.
Проблемы с трубой в общежитии закончились практически сразу. В день, когда София Кефер записывала ролик, производился их ремонт. Возможно, именно поэтому и был слышен гул.
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