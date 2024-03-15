Симфония в стиле ЖКХ: Водопроводный хит сделал популярной студентку из Петербурга

София Кефер приехала в Санкт-Петербург из Красноярска. Она учится в консерватории Северной столицы и живёт в предоставленном вузом общежитии.

На днях в корпусе обнаружили неисправность — в течение нескольких часов трубы сильно гудели. Однако Кефер не растерялась и спела под звонкий гул красивую песню. Мелодия была настолько красивой, что напоминала саундтрек к какому-то историческому фильму.

Водопроводный хит Софии Кефер. Видео © VK / София Кефер

Студентка выложила трек в соцсеть Х, и он начал резко набирать просмотры. За пару дней ролик посмотрели более 110 тыс. человек, и Кефер стала популярна. Но затем студентка удалила ролик. Позже София призналась, что не думала о хайпе, когда записывала видео. Она снимала ролик для знакомых, чтобы просто посмеяться.

Что было дальше?

Проблемы с трубой в общежитии закончились практически сразу, но София зато теперь звезда Сети. Фото © VK / София Кефер

Когда Кефер поняла, что стала известной, она решила превратить хайп в подписчиков. Для этого девушка сняла ещё одно, но уже качественное музыкальное видео. На нём она сыграла на скрипке ту же мелодию, что и под гул трубы. Но теперь мелодия была красиво обработана.

Проблемы с трубой в общежитии закончились практически сразу. В день, когда София Кефер записывала ролик, производился их ремонт. Возможно, именно поэтому и был слышен гул.