Регион

Уведомления отключены

15 марта, 09:00

Симфония в стиле ЖКХ: Водопроводный хит сделал популярной студентку из Петербурга

Петербургская студентка покорила Интернет своей находчивостью. В общежитии начала гудеть труба, но вместо того, чтобы злиться, София Кефер записала хит. Life.ru рассказывает об истории ее успеха.

Как девушка вместо гнева на ЖКХ прославилась из-за неисправности труб. Обложка © VK / София Кефер

Как девушка вместо гнева на ЖКХ прославилась из-за неисправности труб. Обложка © VK / София Кефер

София Кефер приехала в Санкт-Петербург из Красноярска. Она учится в консерватории Северной столицы и живёт в предоставленном вузом общежитии.

На днях в корпусе обнаружили неисправность — в течение нескольких часов трубы сильно гудели. Однако Кефер не растерялась и спела под звонкий гул красивую песню. Мелодия была настолько красивой, что напоминала саундтрек к какому-то историческому фильму.

Водопроводный хит Софии Кефер. Видео © VK / София Кефер

Студентка выложила трек в соцсеть Х, и он начал резко набирать просмотры. За пару дней ролик посмотрели более 110 тыс. человек, и Кефер стала популярна. Но затем студентка удалила ролик. Позже София призналась, что не думала о хайпе, когда записывала видео. Она снимала ролик для знакомых, чтобы просто посмеяться.

Что было дальше?

Проблемы с трубой в общежитии закончились практически сразу, но София зато теперь звезда Сети. Фото © VK / София Кефер

Проблемы с трубой в общежитии закончились практически сразу, но София зато теперь звезда Сети. Фото © VK / София Кефер

Когда Кефер поняла, что стала известной, она решила превратить хайп в подписчиков. Для этого девушка сняла ещё одно, но уже качественное музыкальное видео. На нём она сыграла на скрипке ту же мелодию, что и под гул трубы. Но теперь мелодия была красиво обработана.

Проблемы с трубой в общежитии закончились практически сразу. В день, когда София Кефер записывала ролик, производился их ремонт. Возможно, именно поэтому и был слышен гул.

Ранее Life.ru писал про шесть нелюбимых всеми актёров, увидев которых на ТВ зрители переключают канал. Узнайте, кого невзлюбили россияне.

Как сложились непростые судьбы героев фильма "Любовь и голуби"
Как сложились непростые судьбы героев фильма "Любовь и голуби"
Никита Фартов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Девушки из соцсетей
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров