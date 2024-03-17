На избирательном участке в Запорожье вспыхнул пожар после удара дронов ВСУ
ВСУ атаковали Дом культуры в городе Каменке-Днепровской Запорожской области, где работает избирательный участок. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские боевики нанесли удары по зданию двумя дронами.
"Террористы УГИЛ нанесли двойной удар дронами-камикадзе "Заноза" по избирательному участку, расположенному в городском Доме культуры. В результате террористической атаки бандеровцев здание в огне", — написал он у себя в телеграм-канале.
Он уточнил, что никто не пострадал и что сотрудники МЧС не могут начать тушить пожар из-за продолжающихся атак.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве задержали 70-летнюю пенсионерку за поджог будки для голосования. А на другом столичном участке 20-летняя девушка залила урну для голосования зелёнкой. На допросе она заявила, что действовала по заданию спецслужб Украины. Кроме того, в Санкт-Петербурге местные жители сами скрутили студентку, кинувшую коктейль Молотова в вывеску избирательного участка.
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