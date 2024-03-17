На избирательном участке в Запорожье вспыхнул пожар после удара дронов ВСУ

ВСУ атаковали Дом культуры в городе Каменке-Днепровской Запорожской области, где работает избирательный участок. Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что украинские боевики нанесли удары по зданию двумя дронами.

"Террористы УГИЛ нанесли двойной удар дронами-камикадзе "Заноза" по избирательному участку, расположенному в городском Доме культуры. В результате террористической атаки бандеровцев здание в огне", — написал он у себя в телеграм-канале.