"Как удобно придумали!": Прохор Шаляпин проголосовал на выборах, "не вставая с дивана"

Российский певец Прохор Шаляпин проголосовал на выборах президента России через систему ДЭГ. Об этом артист сообщил своим подписчикам в социальных сетях.

"Как удобно придумали! Можно проголосовать, не вставая с дивана!" — написал Шаляпин, приложив скриншот из приложения с отметкой о том, что он успешно проголосовал.