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17 марта, 12:00

"Как удобно придумали!": Прохор Шаляпин проголосовал на выборах, "не вставая с дивана"

Певец Шаляпин сообщил, что проголосовал на выборах президента РФ через ДЭГ

Певец Прохор Шаляпин. Обложка © VK / Прохор Шаляпин

Певец Прохор Шаляпин. Обложка © VK / Прохор Шаляпин

Российский певец Прохор Шаляпин проголосовал на выборах президента России через систему ДЭГ. Об этом артист сообщил своим подписчикам в социальных сетях.

"Как удобно придумали! Можно проголосовать, не вставая с дивана!" написал Шаляпин, приложив скриншот из приложения с отметкой о том, что он успешно проголосовал.

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Напомним, выборы проходят в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Ранее свой голос за будущего президента страны отдал певец Олег Газманов. Артист балета Николай Цискаридзе совместил гастрольную деятельность с гражданской ответственностью и пришёл проголосовать на избирательный участок в "Сириусе". В Петербурге отметку на бюллетене поставил популярный певец Shaman, одевшийся в куртку с нашивкой Z, а на участке в Кызыле проголосовал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.

Юрий Лысенко
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