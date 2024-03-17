"Как удобно придумали!": Прохор Шаляпин проголосовал на выборах, "не вставая с дивана"
Певец Шаляпин сообщил, что проголосовал на выборах президента РФ через ДЭГ
Певец Прохор Шаляпин. Обложка © VK / Прохор Шаляпин
Российский певец Прохор Шаляпин проголосовал на выборах президента России через систему ДЭГ. Об этом артист сообщил своим подписчикам в социальных сетях.
"Как удобно придумали! Можно проголосовать, не вставая с дивана!" — написал Шаляпин, приложив скриншот из приложения с отметкой о том, что он успешно проголосовал.
Напомним, выборы проходят в течение трёх дней — с 15 по 17 марта. Ранее свой голос за будущего президента страны отдал певец Олег Газманов. Артист балета Николай Цискаридзе совместил гастрольную деятельность с гражданской ответственностью и пришёл проголосовать на избирательный участок в "Сириусе". В Петербурге отметку на бюллетене поставил популярный певец Shaman, одевшийся в куртку с нашивкой Z, а на участке в Кызыле проголосовал верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол.