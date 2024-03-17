Вице-премьер Хуснуллин проголосовал онлайн на выборах президента России

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отдал свой голос на выборах президента России онлайн. Кроме того, он призвал и остальных присоединиться к голосованию.

"Это важнейшие выборы для страны. Отдавая свой голос, мы выбираем не просто президента, но и своё будущее и будущее нашего государства. Призываю всех принять участие! Ещё есть время проголосовать. Важен каждый", — написал он в своём телеграм-канале.