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17 марта, 12:21

Вице-премьер Хуснуллин проголосовал онлайн на выборах президента России

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отдал свой голос на выборах президента России онлайн. Кроме того, он призвал и остальных присоединиться к голосованию.

Хуснуллин проголосовал онлайн на выборах президента России. Видео © Telegram / Марат Хуснуллин

"Это важнейшие выборы для страны. Отдавая свой голос, мы выбираем не просто президента, но и своё будущее и будущее нашего государства. Призываю всех принять участие! Ещё есть время проголосовать. Важен каждый", — написал он в своём телеграм-канале.

91-летний отшельник из башкирского леса проголосовал на выборах
91-летний отшельник из башкирского леса проголосовал на выборах

А ранее российский певец Прохор Шаляпин отметил, что голосование онлайн — очень удобная вещь. Он рассказал, что выполнил свой гражданский долг, не вставая с дивана. Кроме того, свой голос за будущего президента страны отдал певец Олег Газманов. Артист балета Николай Цискаридзе совместил гастрольную деятельность с гражданской ответственностью и пришёл проголосовать на избирательный участок в "Сириусе". А в Петербурге отметку на бюллетене поставил известный российский певец Shaman.

Обложка ©

Telegram / Марат Хуснуллин

Александра Мышляева
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