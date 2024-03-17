Вице-премьер Хуснуллин проголосовал онлайн на выборах президента России
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отдал свой голос на выборах президента России онлайн. Кроме того, он призвал и остальных присоединиться к голосованию.
Хуснуллин проголосовал онлайн на выборах президента России. Видео © Telegram / Марат Хуснуллин
"Это важнейшие выборы для страны. Отдавая свой голос, мы выбираем не просто президента, но и своё будущее и будущее нашего государства. Призываю всех принять участие! Ещё есть время проголосовать. Важен каждый", — написал он в своём телеграм-канале.
А ранее российский певец Прохор Шаляпин отметил, что голосование онлайн — очень удобная вещь. Он рассказал, что выполнил свой гражданский долг, не вставая с дивана. Кроме того, свой голос за будущего президента страны отдал певец Олег Газманов. Артист балета Николай Цискаридзе совместил гастрольную деятельность с гражданской ответственностью и пришёл проголосовать на избирательный участок в "Сириусе". А в Петербурге отметку на бюллетене поставил известный российский певец Shaman.
Telegram / Марат Хуснуллин