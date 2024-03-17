Голосование в Херсонской области завершилось, все избирательные участки закрыты
В Херсонской области завершён этап голосования на выборах президента РФ, все избирательные участки к настоящему времени закрыты. Глава регионального избиркома Марина Захарова проголосовала за считаные минуты до закрытия отведённых для выборов помещений.
"Вот сейчас у нас уже завершающий этап, до закрытия участков осталось несколько минут. Я приехала на участок, можно сказать, в числе самых последних", — рассказала председатель, её цитирует РИА "Новости".
Захарова отметила высокий профессиональный уровень организации процесса. По её словам, выборы прошли хорошо и никаким провокациям с украинской стороны не удалось на них повлиять.
Напомним, с 15 по 17 марта в России проходит голосование, которое определит будущего президента страны. На пост главы РФ претендуют четыре политика: действующий российский лидер самовыдвиженец Владимир Путин, Леонид Слуцкий от ЛДПР, Николай Харитонов от КПРФ и Владислав Даванков от партии "Новые люди". Голосование уже завершилось в восточных частях страны — на Камчатке и Чукотке. После них участки закрыли в Бурятии и Амурской области. Также недавно было объявлено, что первое в истории региона голосование на выборах президента РФ подошло к концу в ДНР и там тоже приступили к подсчёту голосов.
ТАСС / Юрий Смитюк