Голосование в Херсонской области завершилось, все избирательные участки закрыты

В Херсонской области завершён этап голосования на выборах президента РФ, все избирательные участки к настоящему времени закрыты. Глава регионального избиркома Марина Захарова проголосовала за считаные минуты до закрытия отведённых для выборов помещений.

"Вот сейчас у нас уже завершающий этап, до закрытия участков осталось несколько минут. Я приехала на участок, можно сказать, в числе самых последних", — рассказала председатель, её цитирует РИА "Новости".