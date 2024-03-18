Эквадор может снова потерять российский рынок сбыта бананов
"Коммерсантъ": Российские импортёры бананов ищут замену поставкам из Эквадора
Российские ретейлеры ищут замену поставкам бананов из Эквадора, несмотря на то что Россельхознадзор отменил запрет на импорт из этой страны. Причина недоверия поставщиков — напряжённая ситуация в государстве, пишет "Коммерсантъ".
Импортёры нервничают из-за нестабильной политической обстановки, вызванной бунтами эквадорских криминальных организаций и банд. Ретейлеры начинают поставлять бананы из Индии, Коста-Рики, Колумбии, Бразилии и прочих стран. Тем не менее отход от уже налаженных логистических цепочек из Эквадора и прекращение работы с этой страной может занять несколько лет и вызвать рост стоимости бананов в России, считает автор статьи.
Напомним, ещё в начале февраля Россельхознадзор запретил Эквадору поставлять в Россию бананы, в которых было обнаружено опасное насекомое — многоядная муха-горбатка. В южноамериканском государстве ответили, что претензии к их фруктам ни на чём не основаны и они готовы это доказать. Тем не менее Россельхознадзор так и не получил от эквадорской стороны соответствующих документов. К середине месяца стало известно, что в Москву направят делегацию из Эквадора для обсуждения проблемы. 16 февраля Россельхознадзор снял запрет на поставки.
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