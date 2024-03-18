Патриарх Кирилл поздравил Путина с победой и пожелал щедрой помощи Божией

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах президента России и пожелал помощи Божией в трудах. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

"Примите сердечные поздравления с убедительной победой, которую вы одержали в ходе состоявшихся выборов президента РФ. Видя впечатляющие результаты ваших неустанных многолетних трудов на благо Отечества, народ нашей страны вновь выразил вам своё доверие и подавляющим большинством голосов поддержал вашу кандидатуру", — отметил патриарх.

Он заметил, что решения президента определяют "не только настоящее и будущее страны, но и сохранение её подлинного суверенитета". С избранием Путина граждане страны связывают надежды на дальнейшее укрепление государства, совместные созидательные труды, взятие новых высот и благополучную мирную жизнь, считает глава РПЦ.

Патриарх Кирилл указал на важность "сложившихся конструктивных отношений" между руководством страны и православной церковью, которые направлены на закрепление в обществе традиционных ценностей, духовный рост, патриотическое воспитание молодёжи и сохранение культурного наследия.