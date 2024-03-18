Патриарх Кирилл поздравил Путина с победой и пожелал щедрой помощи Божией
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Путина с безоговорочной победой на выборах президента России и пожелал помощи Божией в трудах. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
"Примите сердечные поздравления с убедительной победой, которую вы одержали в ходе состоявшихся выборов президента РФ. Видя впечатляющие результаты ваших неустанных многолетних трудов на благо Отечества, народ нашей страны вновь выразил вам своё доверие и подавляющим большинством голосов поддержал вашу кандидатуру", — отметил патриарх.
Он заметил, что решения президента определяют "не только настоящее и будущее страны, но и сохранение её подлинного суверенитета". С избранием Путина граждане страны связывают надежды на дальнейшее укрепление государства, совместные созидательные труды, взятие новых высот и благополучную мирную жизнь, считает глава РПЦ.
Патриарх Кирилл указал на важность "сложившихся конструктивных отношений" между руководством страны и православной церковью, которые направлены на закрепление в обществе традиционных ценностей, духовный рост, патриотическое воспитание молодёжи и сохранение культурного наследия.
"Надеюсь, что при вашей поддержке наше соработничество будет развиваться и впредь, принося добрые плоды. Желаю вам крепости душевных и телесных сил, щедрой помощи Божией и благословенных успехов в дальнейших трудах на высоком и ответственном посту президента РФ", — подытожил епископ.
Напомним, что в России завершились выборы президента. По их результатам победу одержал Владимир Путин, набрав 87,33% голосов после обработки 99% бюллетеней. Победителя поздравили главы некоторых государств, среди которых глава Белоруссии Александр Лукашенко, лидер КНДР Ким Чен Ын, иранский президент Эбрахим Раиси, а также другие иностранные политические деятели.
ТАСС / Григоров Гавриил