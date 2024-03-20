Имя наследника объявят сразу: В РАН объяснили, что произойдёт после смерти короля Британии

Приспущенные флаги Букингемского дворца сами по себе ни о чём не говорят, на случай смерти монарха существует строгий регламент, СМИ согласно ему будут извещены в последний момент. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

По её словам, Букингемский дворец должен одновременно с оглашением информации о смерти королевской особы объявить имя наследника. Сама церемония разрабатывается индивидуально ещё при жизни монарха. Порядок действий очень строгий.