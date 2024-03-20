Имя наследника объявят сразу: В РАН объяснили, что произойдёт после смерти короля Британии
Эксперт Ананьева: О смерти короля Великобритании СМИ узнают не сразу
Британский король Карл III. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / King Charles III
Приспущенные флаги Букингемского дворца сами по себе ни о чём не говорят, на случай смерти монарха существует строгий регламент, СМИ согласно ему будут извещены в последний момент. Об этом радио "Комсомольская правда" рассказала руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.
По её словам, Букингемский дворец должен одновременно с оглашением информации о смерти королевской особы объявить имя наследника. Сама церемония разрабатывается индивидуально ещё при жизни монарха. Порядок действий очень строгий.
"Сначала извещают членов королевской семьи и правительство, а потом уже обращаются в СМИ. Порядок таков. <...> Кто будет действующим монархом — это ясно сразу", — объяснила специалист.
Ранее Life.ru писал, что в Рунете распространились слухи о смерти короля Карла III, у которого диагностировано онкологическое заболевание. Представители Букингемского дворца, однако, заявили, что английский монарх продолжает исполнять свои рабочие обязанности и заниматься частными делами.