Возьмите на вооружение: Как на Руси худели без фитнес-клубов и запрещённых препаратов

На Руси не ценились полные люди. Обрастать жиром было не принято ни среди элиты, ни среди простолюдинов. Держать себя в форме жителям помогал упорный труд и правильный образ жизни. Какие лайфхаки Древней Руси подойдут для сброса веса даже в наши дни?

1. Крестьяне мало ели и много работали

Можно ли похудеть, если много работаете? Да, если плотно есть только утром и вечером. Фото © Wikipedia / Григорий Мясоедов

Многие крестьяне даже не задумывались над тем, как похудеть, — вес они сбрасывали сами по себе. Дело в том, что жители сёл и деревень завтракали рано утром и сразу уходили работать в поле. Там они физически трудились целый день и в следующий раз ели только на ужин. С собой в поле крестьяне брали лишь лёгкий перекус — хлеб и молоко. Остальные продукты на жаре быстро пропадали. То есть у них был так себе аналог интервального голодания.

2. Крестьяне налегали на овощи, курицу и грибы

На Руси можно было быстро похудеть благодаря сбалансированному питанию. Из мяса у крестьян была только курица. Блюда они готовили преимущественно из овощей. Так жители сёл налегали на капусту, щавель, репу, а также ели ягоды и грибы.

В наше время рацион тоже должен состоять из овощей и ягод. Позволять себе мясо с гарниром, например гречку и курицу, рекомендуется только вечером.

3. Не ели сладости

Самый эффективный способ похудения — отказаться от сладостей. Фото © sergeyurich.livejournal.com / Иван Семёнович Куликов

На Руси был ещё один способ похудеть. Жители сёл и деревень просто не ели сладкое и не добавляли сахар в напитки. Мёд и варенье стоили очень дорого и в целом были в дефиците.

В современном мире, чтобы похудеть, тоже достаточно отказаться от всего сладкого. Причём речь идёт не только о конфетах, но и о сахаре. "Белая смерть" всегда добавляет лишние килограммы. Достаточно отказаться от неё, и лишний жир уйдёт очень скоро.

4. Держали православные посты

Один из самых эффективных способов похудения на Руси — соблюдение постов. Поскольку все жители страны были православными, они придерживались церковных традиций.

При этом в древние времена жители деревень постились не только в Великий и Рождественский посты. Они не ели ещё и по средам и пятницам. Настолько частый отказ от еды позволял скинуть как минимум пять килограммов.

Кстати, с 18 марта в России начался Великий пост. Подробно, что во время него можно и нельзя есть, Life.ru уже рассказывал. Если будете следовать всем церковным правилам, то сможете привести вес в норму.

5. Ходили в баню

Как похудеть на 10 килограммов? Начните ходить в баню раз в неделю. Фото © museum.ru

Быстрый способ похудения — регулярный поход в баню. На Руси такой вид отдыха крестьяне выбирали каждую субботу. Также считалось, что баня очищала организм от всего вредного, а ещё от грехов.

В те времена крестьяне не знали, можно ли похудеть, ходя в баню. Но в наше время выяснилось, что из-за высокой температуры из организма выходит лишняя жидкость, а обмен веществ ускоряется. Поэтому если нужно сбросить вес, то начните ходить в баню хотя бы четыре раза в месяц.

6. Много двигались

Как похудеть, если не хочется идти в фитнес-зал? Старайтесь больше ходить. Фото © 1986vv.livejournal.com / С.А. Виноградов. К преподобному

Даже после завершения работ в поле крестьяне продолжали двигаться. Они ходили по селу, носили воду и пасли животных. Всё это отнимало много энергии и сжигало лишний вес. Ещё в те времена стало понятно, что постоянное движение — эффективный способ похудения для женщин и мужчин. Достаточно долго ходить, не сидеть на месте, и в результате удастся создать идеальную фигуру.