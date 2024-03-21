Человеку впервые пересадили почку свиньи
В госпитале в Массачусетсе мужчине пересадили генно-модифицированную почку свиньи
В госпитале в американском Массачусетсе человеку впервые в мире пересадили генно-модифицированную почку свиньи. В медучреждении рассказали, что их пациентом стал 62-летний мужчина.
Операция, длившаяся четыре часа, состоялась в прошлую субботу, 16 марта. У американца было диагностировано заболевание почки в финальной стадии. В результате орган парнокопытного подвергли 69 геномным изменениям и пересадили мужчине.
Сейчас пациент идёт на поправку, его скоро выпишут. По словам экспертов, благодаря такому прорыву в трансплантологии люди, которым необходима замена органов, получат их от выращенных генно-модифицированных свиней.
Ранее сообщалось о двух случаях пересадки сердца свиньи человеку, причём оба закончились трагедией. 11 января 2022 года 57-летнему Дэвиду Беннетту провели операцию по пересадке сердца свиньи. Он решился принять чужеродный орган, так как буквально стоял на пороге смерти. После трансплантации мужчина прожил всего два месяца. А в конце сентября 2023 года американские хирурги провели вторую пересадку сердца генно-модифицированной свиньи человеку. Новым пациентом стал 58-летний ветеран Военно-морских сил США Лоуренс Фосетт. Он скончался 30 октября, не прожив после операции и шести недель.
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