Человеку впервые пересадили почку свиньи

В госпитале в американском Массачусетсе человеку впервые в мире пересадили генно-модифицированную почку свиньи. В медучреждении рассказали, что их пациентом стал 62-летний мужчина.

Операция, длившаяся четыре часа, состоялась в прошлую субботу, 16 марта. У американца было диагностировано заболевание почки в финальной стадии. В результате орган парнокопытного подвергли 69 геномным изменениям и пересадили мужчине.