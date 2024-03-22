Центробанк отозвал лицензию у банка "Стрела"

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Стрела", сообщили в пресс-службе регулятора. Кредитно-финансовая организация специализировалась на переводах между "Киви банком", которого недавно постигла та же участь, и другими участниками рынка.

"Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Банк Стрела" (рег. № 2152, г. Москва)", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что значительные объёмы операций банка были высокорисковыми и направлены на обеспечение расчётов между физическими лицами и теневым бизнесом. По величине активов "Стрела" занимала 321-е место в России. Решение принято в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".