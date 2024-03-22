Центробанк отозвал лицензию у банка "Стрела"
Здание Центробанка в Москве. Обложка © ТАСС / Александр Манзюк
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Стрела", сообщили в пресс-службе регулятора. Кредитно-финансовая организация специализировалась на переводах между "Киви банком", которого недавно постигла та же участь, и другими участниками рынка.
"Банк России приказом от 22.03.2024 № ОД-438 отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Акционерного общества "Банк Стрела" (рег. № 2152, г. Москва)", — говорится в сообщении.
Подчёркивается, что значительные объёмы операций банка были высокорисковыми и направлены на обеспечение расчётов между физическими лицами и теневым бизнесом. По величине активов "Стрела" занимала 321-е место в России. Решение принято в соответствии с Федеральным законом "О банках и банковской деятельности".
Регулятор назначил в банке временную администрацию в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Указывается, что "Стрела" является участником системы страхования вкладов, поэтому клиенты смогут получить все средства, но не более чем по 1,4 миллиона рублей.
Напомним, Центробанк на протяжении почти двух лет не отзывал лицензии у российских банков, однако 21 февраля соответствующее решение регулятор вынес в отношении, как уже указывалось, партнёра "Стрелы" — "Киви банка". Кредитно-финансовая организация систематически нарушала законодательство в сфере противодействия отмыванию доходов и была связана с расчётами между физическими лицами и теневым бизнесом. Уже 1 марта ФСБ начала проверку банка, в том числе из-за массового вывода за рубеж средств, полученных телефонными мошенниками. А 5 марта "Киви банк" подал в Арбитражный суд иск в отношении АО "Киви", Qiwi plc и компании Fusion Fintech Limined из Гонконга, через которую экс-руководитель Qiwi plc Андрей Протопопов владеет российскими активами. В свою очередь иск против "Киви банка" подал ЦБ.