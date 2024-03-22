В Пулково введены дополнительные меры безопасности на фоне теракта в "Крокусе"
Петербургский аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме, в связи с ЧП в подмосковном Crocus City Hall были введены дополнительные меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом.
"Введены дополнительные меры, будет повышенный контроль, сам аэропорт работает без перебоев", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По данным ФСБ, погибло 40 человек, более 100 пострадало. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
TACC / Семён Лиходеев