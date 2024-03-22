В Пулково введены дополнительные меры безопасности на фоне теракта в "Крокусе"

Петербургский аэропорт "Пулково" работает в штатном режиме, в связи с ЧП в подмосковном Crocus City Hall были введены дополнительные меры безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Воздушные ворота Северной столицы", которая управляет аэропортом.