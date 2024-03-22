Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе", предварительно, задержан
Mash: Предварительно, задержан один из подозреваемых в теракте в "Крокусе"
Один из подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall задержан. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.
Обстановка у "Крокуса", где произошла стрельба. Видео © Life.ru
"Предварительно, один из подозреваемых в совершении теракта в Красногорске задержан", — пишет телеграм-канал.
Напомним, в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") вечером в пятницу, 22 марта, началась стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые боевики ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. Сейчас здание площадки охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последней информации, погибло как минимум 40 человек, более 100 пострадало. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Life.ru