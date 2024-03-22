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22 марта, 19:31
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Один из подозреваемых в теракте в "Крокусе", предварительно, задержан

Mash: Предварительно, задержан один из подозреваемых в теракте в "Крокусе"

Один из подозреваемых в совершении теракта в Crocus City Hall задержан. Об этом сообщает Mash со ссылкой на источник.

Обстановка у "Крокуса", где произошла стрельба. Видео © Life.ru

"Предварительно, один из подозреваемых в совершении теракта в Красногорске задержан", — пишет телеграм-канал.

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Напомним, в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") вечером в пятницу, 22 марта, началась стрельба: перед концертом рок-группы "Пикник" вооружённые боевики ворвались в зал и открыли огонь, после чего устроили пожар. Сейчас здание площадки охвачено огнём, начала рушиться крыша. По последней информации, погибло как минимум 40 человек, более 100 пострадало. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.

Обложка ©

Life.ru

Никита Никонов
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