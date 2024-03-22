В Посольстве США заявили, что шокированы терактом в "Крокусе"
Посольство США в Москве распространило заявление по поводу теракта во время концерта в Crocus City Hall. Там сообщили, что шокированы произошедшим, и выразили соболезнования.
"Посольство США в Москве шокировано сообщениями о террористическом акте в "Крокус сити холле" в Москве. Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта", — говорится в сообщении диппредставительства.
Обстановка у "Крокус сити холла" после теракта. Видео © Life.ru
Там также настоятельно рекомендовали американцам, находящимся в Москве, избегать района около концертного зала и следовать инструкциям правоохранителей.
Как сообщал Life.ru, вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. Здание охватило огнём, начала рушиться крыша. По последним данным, погибло 40 человек, более ста — ранено. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Life.ru