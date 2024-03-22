В Посольстве США заявили, что шокированы терактом в "Крокусе"

Посольство США в Москве распространило заявление по поводу теракта во время концерта в Crocus City Hall. Там сообщили, что шокированы произошедшим, и выразили соболезнования.

"Посольство США в Москве шокировано сообщениями о террористическом акте в "Крокус сити холле" в Москве. Мы выражаем искренние соболезнования российскому народу в связи с гибелью людей и ранениями, полученными в результате сегодняшнего теракта", — говорится в сообщении диппредставительства.

Обстановка у "Крокус сити холла" после теракта. Видео © Life.ru