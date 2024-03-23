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23 марта, 02:52

Всех пострадавших в результате теракта в "Крокусе" эвакуировали с места трагедии

Все пострадавшие в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске эвакуированы с места трагедии.

По информации ТАСС, машины скорой помощи развезли раненых по больницам. Их разместили в 12 медицинских учреждениях столицы. Задействованные в транспортировке пострадавших вертолёты санавиации вернулись на базу.

Над зрительным залом "Крокуса" рухнула крыша, разбор завалов продолжается
Над зрительным залом "Крокуса" рухнула крыша, разбор завалов продолжается

Напомним, что в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". Минимум пять вооружённых людей ворвались в здание, начали расстреливать в нём людей и подожгли его. В последний раз Следственный комитет РФ сообщал, что в результате случившегося погибло более 60 человек. МЧС России опубликовало списки пострадавших, в котором указано 99 имён и фамилий.

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Life.ru

Оксана Попова
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