Всех пострадавших в результате теракта в "Крокусе" эвакуировали с места трагедии

Все пострадавшие в результате теракта в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске эвакуированы с места трагедии.

По информации ТАСС, машины скорой помощи развезли раненых по больницам. Их разместили в 12 медицинских учреждениях столицы. Задействованные в транспортировке пострадавших вертолёты санавиации вернулись на базу.