Глава Красногорска навестил в больнице пострадавших в результате теракта

Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил в больнице пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". По его словам, им оказывают всю необходимую помощь.

"Вместе с нашими депутатами Сергеем Колуновым и Романом Володиным навестили в Красногорской больнице пострадавших жителей, которые были экстренно госпитализированы из "Крокус сити холла". Оказывается вся необходимая помощь, никто не остаётся в стороне", — написал Волков и поблагодарил медиков за труд.