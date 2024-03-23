Глава Красногорска навестил в больнице пострадавших в результате теракта
Глава Красногорска Волков навестил в больнице пострадавших при теракте в "Крокусе"
Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил пострадавших при теракте в "Крокусе" в больнице. Обложка © Дмитрий Волков
Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил в больнице пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". По его словам, им оказывают всю необходимую помощь.
"Вместе с нашими депутатами Сергеем Колуновым и Романом Володиным навестили в Красногорской больнице пострадавших жителей, которые были экстренно госпитализированы из "Крокус сити холла". Оказывается вся необходимая помощь, никто не остаётся в стороне", — написал Волков и поблагодарил медиков за труд.
Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. МЧС России уже опубликовало список пострадавших при теракте, в котором указано 99 имён и фамилий. Их разместили в 12 больницах Москвы. По данным СК, погибло более 60 человек.