Регион

Уведомления отключены

23 марта, 04:00

Глава Красногорска навестил в больнице пострадавших в результате теракта

Глава Красногорска Волков навестил в больнице пострадавших при теракте в "Крокусе"

Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил пострадавших при теракте в "Крокусе" в больнице. Обложка © Дмитрий Волков

Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил пострадавших при теракте в "Крокусе" в больнице. Обложка © Дмитрий Волков

Глава подмосковного городского округа Красногорск Дмитрий Волков навестил в больнице пострадавших при теракте в "Крокус сити холле". По его словам, им оказывают всю необходимую помощь.

"Вместе с нашими депутатами Сергеем Колуновым и Романом Володиным навестили в Красногорской больнице пострадавших жителей, которые были экстренно госпитализированы из "Крокус сити холла". Оказывается вся необходимая помощь, никто не остаётся в стороне", — написал Волков и поблагодарил медиков за труд.

При теракте в "Крокусе" пострадала девочка из Тульской области, её мама погибла
При теракте в "Крокусе" пострадала девочка из Тульской области, её мама погибла

Напомним, что вечером 22 марта в Crocus City Hall ("Крокус сити холл") произошла стрельба перед концертом группы "Пикник". По предварительным данным, пять человек ворвались в здание и открыли стрельбу по людям, потом устроили пожар. МЧС России уже опубликовало список пострадавших при теракте, в котором указано 99 имён и фамилий. Их разместили в 12 больницах Москвы. По данным СК, погибло более 60 человек.

Оксана Попова
  • Новости
  • Теракт в "Крокусе"
  • Происшествия
  • Политика
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров