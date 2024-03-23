США смогли избежать шатдауна

Сенат конгресса США одобрил законопроект о продлении выделения средств на работу американского правительства и ведомств на сумму 1,2 триллиона долларов. Таким образом, Штатам удалось избежать шатдауна, говорится в трансляции голосования. За инициативу высказались 74 сенатора, против — 24.

Кроме того, документ предусматривает выделение 300 миллионов долларов Украине, а также 3,3 миллиарда долларов Израилю. Продолжение финансирования в соответствии с поддержанным сенатом законопроектом предусмотрено до конца сентября этого года.