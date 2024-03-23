США смогли избежать шатдауна
Сенат США поддержал проект бюджета на 1,2 триллиона долларов, избежав шатдауна
Сенат конгресса США одобрил законопроект о продлении выделения средств на работу американского правительства и ведомств на сумму 1,2 триллиона долларов. Таким образом, Штатам удалось избежать шатдауна, говорится в трансляции голосования. За инициативу высказались 74 сенатора, против — 24.
Кроме того, документ предусматривает выделение 300 миллионов долларов Украине, а также 3,3 миллиарда долларов Израилю. Продолжение финансирования в соответствии с поддержанным сенатом законопроектом предусмотрено до конца сентября этого года.
Напомним, 9 марта президент США Джо Байден подписал законопроект о частичном финансировании ведомств США во избежание шатдауна. Проблемы с составлением годового плана преследуют власти Америки из-за конфликтов с участием Израиля и Украины, а также ситуации с мигрантами на границе с Мексикой. Республиканцы и демократы спорят о предоставлении Иерусалиму и Киеву денег с октября прошлого года и спасаются лишь законопроектами о временном финансировании. Позже палата представителей приняла проект о финансировании кабмина США до сентября.
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