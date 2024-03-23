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23 марта, 11:28

Из "Крокуса" в реанимацию попали супруги — бизнесмен и чемпионка по тайскому массажу

Пострадавшие от атаки террористов на "Крокус" Татьяна и Роман Зайцевы. Обложка © VK / Роман Зайцев

Пострадавшие от атаки террористов на "Крокус" Татьяна и Роман Зайцевы. Обложка © VK / Роман Зайцев

Во время террористической атаки на Crocus City Hall серьёзно пострадала супружеская чета из подмосковного Королёва: муж — владелец IT-фирмы, а супруга — титулованный специалист по тайскому массажу. В настоящее время оба находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.

По сведениям телеграм-канала, 42-летний Роман Зайцев и его 34-летняя жена Татьяна купили билеты на концерт любимой ими группы "Пикник", выступления которой они регулярно посещали и не стали делать исключение для шоу в "Крокусе". Сейчас они оба в тяжёлом состоянии, врачи реанимационного отделения больницы имени Склифосовского борются за их жизнь.

Роман является создателем фирмы, которая занимается разработкой сайтов, Татьяна — мастер тайского массажа и учит этому других. Недавно она стала вице-чемпионом на международных соревнованиях по массажу и эстетике.

Закрываешь глаза — и видишь всё: Выжившие в "Крокусе" супруги вернулись на место трагедии
Закрываешь глаза — и видишь всё: Выжившие в "Крокусе" супруги вернулись на место трагедии

Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались внутрь здания "Крокуса" перед самым началом концерта группы "Пикник". Там головорезы, стреляя во всех, кто попался на пути, дошли до зрительного зала и открыли огонь по посетителям, сидящим внутри, после чего подожгли помещение. Пожар привёл к тому, что крыша зала обрушилась, число погибших уже превысило 140. Директор ФСБ Бортников сообщил президенту РФ Владимиру Путину об успешном задержании 11 человек, четверо из которыхубийцы, расстреливавшие людей. Соцфонд России открыл горячую линию для обращений, связанных с выплатами пострадавшим и родным убитых во время кровожадного нападения на Crocus City Hall.

Юрий Лысенко
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