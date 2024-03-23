Из "Крокуса" в реанимацию попали супруги — бизнесмен и чемпионка по тайскому массажу
Пострадавшие от атаки террористов на "Крокус" Татьяна и Роман Зайцевы. Обложка © VK / Роман Зайцев
Во время террористической атаки на Crocus City Hall серьёзно пострадала супружеская чета из подмосковного Королёва: муж — владелец IT-фирмы, а супруга — титулованный специалист по тайскому массажу. В настоящее время оба находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.
По сведениям телеграм-канала, 42-летний Роман Зайцев и его 34-летняя жена Татьяна купили билеты на концерт любимой ими группы "Пикник", выступления которой они регулярно посещали и не стали делать исключение для шоу в "Крокусе". Сейчас они оба в тяжёлом состоянии, врачи реанимационного отделения больницы имени Склифосовского борются за их жизнь.
Роман является создателем фирмы, которая занимается разработкой сайтов, Татьяна — мастер тайского массажа и учит этому других. Недавно она стала вице-чемпионом на международных соревнованиях по массажу и эстетике.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы ворвались внутрь здания "Крокуса" перед самым началом концерта группы "Пикник". Там головорезы, стреляя во всех, кто попался на пути, дошли до зрительного зала и открыли огонь по посетителям, сидящим внутри, после чего подожгли помещение. Пожар привёл к тому, что крыша зала обрушилась, число погибших уже превысило 140. Директор ФСБ Бортников сообщил президенту РФ Владимиру Путину об успешном задержании 11 человек, четверо из которых — убийцы, расстреливавшие людей. Соцфонд России открыл горячую линию для обращений, связанных с выплатами пострадавшим и родным убитых во время кровожадного нападения на Crocus City Hall.