Из "Крокуса" в реанимацию попали супруги — бизнесмен и чемпионка по тайскому массажу

Во время террористической атаки на Crocus City Hall серьёзно пострадала супружеская чета из подмосковного Королёва: муж — владелец IT-фирмы, а супруга — титулованный специалист по тайскому массажу. В настоящее время оба находятся в реанимации в тяжёлом состоянии, сообщает SHOT.

По сведениям телеграм-канала, 42-летний Роман Зайцев и его 34-летняя жена Татьяна купили билеты на концерт любимой ими группы "Пикник", выступления которой они регулярно посещали и не стали делать исключение для шоу в "Крокусе". Сейчас они оба в тяжёлом состоянии, врачи реанимационного отделения больницы имени Склифосовского борются за их жизнь.