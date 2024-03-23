"Задача — взять убийц живыми": Бойцы "Ахмата" помогли поймать террористов из "Крокуса"

Дислоцирующиеся в Брянской области бойцы чеченского отряда "Ахмат" помогли задержать террористов, которые расстреливали людей в "Крокусе". Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

По его словам, чеченские военные прибыли к месту поиска злоумышленников около трёх часов ночи и начали прочёсывать местность вместе с Центром специального назначения ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа ВС России.

"С поставленной задачей взять убийц живыми они успешно справились, несмотря на риски. При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал", — написал Кадыров в телеграм-канале.