"Задача — взять убийц живыми": Бойцы "Ахмата" помогли поймать террористов из "Крокуса"
Кадыров: Бойцы "Ахмата" помогли поймать террористов из "Крокуса" под Брянском
Один из задержанных террористов. Обложка © SHOT
Дислоцирующиеся в Брянской области бойцы чеченского отряда "Ахмат" помогли задержать террористов, которые расстреливали людей в "Крокусе". Об этом сообщил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
По его словам, чеченские военные прибыли к месту поиска злоумышленников около трёх часов ночи и начали прочёсывать местность вместе с Центром специального назначения ФСБ и бойцами Ленинградского военного округа ВС России.
"С поставленной задачей взять убийц живыми они успешно справились, несмотря на риски. При проведении спецоперации ни один из силовиков не пострадал", — написал Кадыров в телеграм-канале.
В свою очередь командующий войсками Западного военного округа, генерал-полковник Евгений Никифоров поблагодарил чеченских бойцов и заявил, что они будут представлены к госнаградам.
Напомним, 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должна была дать концерт группа "Пикник", и начала стрельбу. Количество погибших после разбора завалов увеличилось до 115, а число пострадавших превышает 120 человек. Машину, на которой террористы планировали скрыться, задержали в Брянской области. СК ведёт допрос мерзавцев, причастных к массовому убийству людей.