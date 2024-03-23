ОП будет круглосуточно принимать обращения от пострадавших в "Крокусе"

Сотрудники Общественной палаты РФ круглосуточно принимают сообщения и звонки от пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщила председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.

"Сейчас мы должны поддержать тех, кого коснулась беда. Мы готовы в экстренном режиме работать с обращениями всех людей, кому потребуется помощь Общественной палаты РФ. Убеждена, что всё гражданское общество, общественные и волонтёрские организации подключатся к оказанию помощи и поддержки", — заявила она.

Бот для обращений в "Телеграме" — @monitoring_oprf_bot. В Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции назвали теракт в "Крокусе" чудовищным и выразили уверенность, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, будут приняты оперативные меры по снижению последствий трагедии. А первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич счёл атаку попыткой запугать народ России, увести его с истинного пути.