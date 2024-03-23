ОП будет круглосуточно принимать обращения от пострадавших в "Крокусе"
Сотрудники Общественной палаты РФ круглосуточно принимают сообщения и звонки от пострадавших во время теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщила председатель Комиссии ОП РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алёна Булгакова.
"Сейчас мы должны поддержать тех, кого коснулась беда. Мы готовы в экстренном режиме работать с обращениями всех людей, кому потребуется помощь Общественной палаты РФ. Убеждена, что всё гражданское общество, общественные и волонтёрские организации подключатся к оказанию помощи и поддержки", — заявила она.
Бот для обращений в "Телеграме" — @monitoring_oprf_bot. В Комиссии ОП РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции назвали теракт в "Крокусе" чудовищным и выразили уверенность, что пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь, будут приняты оперативные меры по снижению последствий трагедии. А первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич счёл атаку попыткой запугать народ России, увести его с истинного пути.
"Нет сомнений, что все причастные к теракту будут вычислены и уничтожены. Мы должны, обязаны работать ещё больше, чтобы отомстить за всех жертв бесчеловечного теракта. Общество должно сплотиться перед попыткой напугать нас", — подчеркнул Малькевич.
Напомним, 22 марта группа из нескольких вооружённых террористов ворвалась в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"). Затем злоумышленники начали расстреливать людей, которые попадались им на пути, после чего подожгли помещение изнутри. Сейчас сотрудники СК допрашивают подозреваемых. Число погибших в результате теракта уже достигло 143, свыше 120 человек пострадало.
Life.ru