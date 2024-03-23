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Собянин навестил в Боткинской больнице раненных во время теракта в "Крокусе"

23 марта, 13:11
Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пострадавших в теракте, доставленных в Боткинскую больницу. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пострадавших в теракте, доставленных в Боткинскую больницу. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин побывал в Боткинской больнице, где сейчас врачи борются за жизни пострадавших во время теракта в подмосковном "Крокусе". Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пострадавших в теракте, доставленных в Боткинскую больницу. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пострадавших в теракте, доставленных в Боткинскую больницу. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

"Посетил в Боткинской больнице пострадавших в "Крокус сити холле". В городских больницах сейчас находятся 80 человек в состоянии различной степени тяжести. Врачи самоотверженно борются за их жизни и выздоровление", — уточнил градоначальник.

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пострадавших в теракте, доставленных в Боткинскую больницу. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пострадавших в теракте, доставленных в Боткинскую больницу. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пострадавших в теракте, доставленных в Боткинскую больницу. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил пострадавших в теракте, доставленных в Боткинскую больницу. Фото © Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Собянин поблагодарил медицинский персонал, экипажи десятков машин скорой помощи, вертолётчиков, сотрудников МЧС — всех, кто, рискуя жизнью, спасал людей. Чиновник также высоко оценил мужество и сплочённость москвичей, которые поддерживали пострадавших, помогали выбраться во время теракта и приходили сдавать кровь для раненых.

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Опубликован обновлённый список с именами 41 погибшего при стрельбе в "Крокусе"

Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном комплексе Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), после чего подожгли здание. По последним данным, погибло 143 человека, более 120 пострадало. В крайне тяжёлом состоянии остаются 16 раненых, среди них есть ребёнок. Ещё 44, в том числе двое детей, находятся в тяжёлом состоянии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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