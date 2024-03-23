Опубликован обновлённый список с именами 41 погибшего при стрельбе в "Крокусе"
Минздрав Подмосковья опубликовал список погибших в "Крокусе" из 41 человека
Минздрав Московской области опубликовал новый список погибших при теракте в красногорском "Крокус сити холле". В нём числится 41 человек:
- Баклемышев Александр Борисович, 21.09.1972.
- Семёнов Александр Александрович, 26.12.1978.
- Шершнев Дмитрий Валентинович, 21.07.1989.
- Толецкий Константин Сергеевич, 28.08.1972.
- Новосёлова Екатерина Павловна, 22.05.1981.
- Павлютонгов Михаил, 01.01.1953.
- Зудина Наталья Николаевна, 23.07.1979.
- Гусейнов Вугар Оглы, 20.07.1983.
- Дорофеева Екатерина Геннадиевна, 01.03.1989.
- Рюмина Евгения Валерьевна, 20.01.1986.
- Пихновская Татьяна Борисовна, 06.12.1972.
- Волкова Анна Владимировна, 28.12.1978.
- Ладейщикова Виктория Владимировна, 16.07.1977.
- Фирсова Ирина Александровна, 05.03.1972.
- Бойко Татьяна Сергеевна, 18.10.1984.
- Окишев Павел Сергеевич, 27.03.1989.
- Фигурина Анна Александровна, 05.11.1975.
- Волков Михаил Александрович, 20.04.1968.
- Окишева Ирина Александровна, 14.07.1990.
- Веденеева Ирина Владимировна, 26.09.1983.
- Масленникова Ирина Ивановна, 12.04.1952.
- Гайкович Александр Владиславович, 20.03.1957.
- Фигурин Игорь Евгеньевич, 25.11.1972.
- Лаптев Сергей Михайлович, 17.06.1975.
- Усачёва Ирина Викторовна, 15.05.1977.
- Бондарь Светлана Владимировна.
- Топоев Андрей Федосеевич в/д.
- Павловский Олег Юрьевич, 03.06.1974.
- Умерова Татьяна Анитовна, 16.05.1959.
- Титишов Андрей Дмитриевич, 15.07.1972.
- Дорофеев Павел Николаевич, 20.02.1989.
- Абдулова Татьяна Анатольевна, 17.04.1985.
- Рудницкий Алексей Евгеньевич, м.р. Ярославль, 16.03.1985.
- Гайкович С.А. (предположительно) в/д.
- Бондарь Наталья Владимировна, м.р. Украина, 23.04.1982.
- Костюченко Кристина Игоревна, 16.10.1982.
- Долина Илона Валериевна, 02.06.1980.
- Волков Алексей Вячеславович, 03.09.1977.
- Супрун Владимир Николаевич в/д.
- Соколов Роман Владимирович, 22.03.1977.
- Герасимов Александр Сергеевич в/д.
Напомним, 22 марта террористы ворвались в подмосковный комплекс Crocus City Hall ("Крокус сити холл"), где должен был состояться концерт группы "Пикник", и открыли огонь. Они также устроили поджог. По последним данным, погибло 93 человека, ещё более 120 пострадало. Среди жертв есть трое детей. Директор ФСБ Александр Бортников уже доложил президенту РФ Владимиру Путину о задержании 11 человек, среди них — четверо террористов, причастных к теракту в "Крокусе". Сейчас их допрашивают.
Life.ru