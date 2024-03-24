Кадыров раскрыл цель врагов России после теракта в "Крокусе"

Враги России используют теракт в "Крокус сити холле" в качестве повода для призывов к этническим чистками, пытаясь расшатать страну по национальному вопросу. Такое заявление в соцсетях сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Свой пост лидер республики начал со слов соболезнований родным погибших и пострадавших. Он назвал произошедшее большой трагедией, добавив, что на самом деле масштабы беды гораздо больше. По его словам, ситуацией воспользовались лжепатриоты, играющие на чувствах людей и призывающие к фашистским методам.

"Россия была и будет многонациональной. В этом лично я вижу её силу, могущество, величие. И именно по этому её качеству враги всегда пытаются ударить при первом же удачном моменте. Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку", — добавил Кадыров.