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23 марта, 23:34

Кадыров раскрыл цель врагов России после теракта в "Крокусе"

Кадыров: Россиян хотят "расшатать" по национальному вопросу на фоне теракта

Враги России используют теракт в "Крокус сити холле" в качестве повода для призывов к этническим чистками, пытаясь расшатать страну по национальному вопросу. Такое заявление в соцсетях сделал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Свой пост лидер республики начал со слов соболезнований родным погибших и пострадавших. Он назвал произошедшее большой трагедией, добавив, что на самом деле масштабы беды гораздо больше. По его словам, ситуацией воспользовались лжепатриоты, играющие на чувствах людей и призывающие к фашистским методам.

"Россия была и будет многонациональной. В этом лично я вижу её силу, могущество, величие. И именно по этому её качеству враги всегда пытаются ударить при первом же удачном моменте. Ни в коем случае нельзя допустить гражданского преследования по национальному или религиозному признаку", — добавил Кадыров.

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Ранее чеченский лидер призвал жестоко наказать всех причастных к расправе над мирными гражданами террористов. Напомним, что боевики уже схвачены и доставлены в столичный Следком для допроса. Один из задержанных рассказал о взаимодействии с кураторами по прибытии в Москву, а другой поделился размером гонорара, обещанным за массовое убийство.

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Telegram / Kadyrov_95

Илья Пушкарев
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