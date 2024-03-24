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24 марта, 09:44
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"Ждите, ублюдки!": Медведев объявил легальную охоту на причастных к бойне в "Крокусе"

Медведев: Все причастные к теракту в "Крокусе" — наша легальная и главная цель

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал возмездие всем, кто причастен к теракту в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

"Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса, отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки!" написал политик.

Медведев также выразил свои соболезнования в связи с безвременной кончиной огромного количества невинных людей, прикрепив к сообщению одну из песен рок-группы "Пикник", перед концертом которой и состоялся массовый расстрел.

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Теракт в "Крокус сити холле" случился 22 марта прямо перед началом концерта группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143, пострадавших — 154. Окончательные списки пострадавших и погибших ещё не опубликованы, родные ищут тех, кто не вышел на связь после трагедии. В Басманном суде сегодня ожидают прибытия головорезов для рассмотрения ходатайства об их аресте.

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ТАСС / Гердо Владимир

Владимир Озеров
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