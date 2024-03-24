"Ждите, ублюдки!": Медведев объявил легальную охоту на причастных к бойне в "Крокусе"

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пообещал возмездие всем, кто причастен к теракту в подмосковном концертном комплексе "Крокус сити холл". Об этом он сообщил у себя в телеграм-канале.

"Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса, отныне наша легальная и главная цель. Ждите, ублюдки!" — написал политик.