Санатории Сочи готовы принять пострадавших при теракте в "Крокусе"
Сочи в день общероссийского траура по жертвам трагедии. Обложка © Telegram / Алексей Копайгородский
Здравницы Сочи готовы принять пострадавших во время теракта в подмосковном "Крокус сити холл", сообщил глава города Алексей Копайгородский. По его словам, в такое тяжёлое для страны время важно сплотиться и помочь всем, кто пострадал от рук террористов.
Сочи в день общероссийского траура по жертвам трагедии. Фото © Telegram / Алексей Копайгородский
"В этот сложный для всего нашего государства период все горожане объединяются в общем деле помощи. Здравницы Сочи готовы принять пострадавших и их семьи. Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого", — написал Копайгородский в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что сегодня сегодня в городе приспущены государственные флаги на зданиях и улицах. По решению губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева отменены все развлекательные и массовые мероприятия, добавил глава города.
Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном "Крокус сити холле" и подожгли здание. Жертвами массового убийства стали 133 человека. Число пострадавших возросло до 152. Силовики задержали 11 подозреваемых, четверо из них пытались сбежать на Украину, но были пойманы в Брянской области. Следователи проводят допрос задержанных. 24 марта объявлен днём общероссийского траура по жертвам трагедии.