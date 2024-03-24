Санатории Сочи готовы принять пострадавших при теракте в "Крокусе"

Здравницы Сочи готовы принять пострадавших во время теракта в подмосковном "Крокус сити холл", сообщил глава города Алексей Копайгородский. По его словам, в такое тяжёлое для страны время важно сплотиться и помочь всем, кто пострадал от рук террористов.

Сочи в день общероссийского траура по жертвам трагедии. Фото © Telegram / Алексей Копайгородский

"В этот сложный для всего нашего государства период все горожане объединяются в общем деле помощи. Здравницы Сочи готовы принять пострадавших и их семьи. Наши методики курортной медицины помогут им восстановить здоровье и прийти в себя после пережитого", — написал Копайгородский в своём телеграм-канале.