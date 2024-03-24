Момент побега террористов из "Крокуса" сняли камеры видеонаблюдения

Террористы попали на видео во время побега после стрельбы в подмосковном "Крокус сити холле". Судя по опубликованным Mash кадрам, боевики припарковали белый Renault возле здания концертного комплекса в 19:57, а примерно через 15 минут они выбежали на улицу, забрались в автомобиль и уехали в сторону Брянской области.