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24 марта, 13:32
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Момент побега террористов из "Крокуса" сняли камеры видеонаблюдения

Фото © Telegram / Mash

Фото © Telegram / Mash

Террористы попали на видео во время побега после стрельбы в подмосковном "Крокус сити холле". Судя по опубликованным Mash кадрам, боевики припарковали белый Renault возле здания концертного комплекса в 19:57, а примерно через 15 минут они выбежали на улицу, забрались в автомобиль и уехали в сторону Брянской области.

Момент побега террористов из "Крокуса". Видео © Telegram / Mash

Специалисты по видеонаблюдению сумели определить маршрут, по которому следовала машина, и помогли полиции с ФСБ напасть на след головорезов, что в итоге привело к их задержанию.

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Напомним, 22 марта террористы открыли стрельбу в подмосковном "Крокус сити холле" и подожгли здание, облив сиденья в зрительном зале бензином. Жертвами массового убийства стали 133 человека. Число пострадавших возросло до 152. Силовики задержали 11 подозреваемых, четверо из которых вели стрельбу по мирным людям. Они пытались сбежать на Украину, но были пойманы в Брянской области. Следователи проводят допрос задержанных. 24 марта объявлено днём общероссийского траура по жертвам трагедии.

Владимир Озеров
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