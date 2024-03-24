"Зенит" и СКА направят вырученные с матчей деньги семьям жертв теракта

Футбольный клуб "Зенит" и хоккейный клуб СКА перечислят средства, вырученные с продажи билетов на ближайшие матчи команд, на помощь семьям жертв и пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщается в пресс-службах команд.

"Все средства от домашнего матча с ФК "Балтика" на "Газпром-арене" ФК "Зенит" направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном "Крокусе", — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы сине-бело-голубых.