"Зенит" и СКА направят вырученные с матчей деньги семьям жертв теракта
Футбольный клуб "Зенит" и хоккейный клуб СКА перечислят средства, вырученные с продажи билетов на ближайшие матчи команд, на помощь семьям жертв и пострадавшим при теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщается в пресс-службах команд.
"Все средства от домашнего матча с ФК "Балтика" на "Газпром-арене" ФК "Зенит" направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном "Крокусе", — сказано в сообщении, опубликованном в телеграм-канале пресс-службы сине-бело-голубых.
ХК СКА тоже направит вырученные деньги от продажи билетов на пятый матч серии против "Автомобилиста" в качестве финансовой поддержки семей пострадавших в страшном теракте в "Крокус сити холле", заявили представители пресс-службы красно-синих в телеграм-канале.
Напомним, что 22 марта произошёл ужасающий теракт в "Крокус сити холле". Это случилось прямо перед началом концерта группы "Пикник". СК РФ информировал о 133 погибших. Но по информации из неофициальных источников, число жертв достигает 143. По горячим следам задержано 11 подозреваемых, среди них четверо террористов, которые пытались добраться до Украины, где их ожидали сообщники. Сейчас убийц вернули в Москву, где их допрашивают сотрудники Следственного комитета.
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