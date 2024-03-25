В результате теракта в "Крокус сити холле" погибла гражданка Армении

Во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибла гражданка Армении Лилит Исраелян. Об этом информировал МИД республики в официальном телеграм-канале.

"Согласно официальному подтверждению, среди погибших в результате теракта, произошедшего в Москве 22 марта, есть один гражданин РА", — сообщила пресс-секретарь дипломатического ведомства Ани Бадалян.

Акция в память о погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" у Посольства России в Ереване. Видео © Telegram / Мгер Аветисян

Тем временем вечером 24 марта у Посольства России в Ереване по инициативе общественного движения "Вместе" прошла поминальная акция при свечах в память о невинных жертвах теракта. Кадрами с места поделился основатель движения Мгер Аветисян.