В результате теракта в "Крокус сити холле" погибла гражданка Армении
Во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибла гражданка Армении Лилит Исраелян. Об этом информировал МИД республики в официальном телеграм-канале.
"Согласно официальному подтверждению, среди погибших в результате теракта, произошедшего в Москве 22 марта, есть один гражданин РА", — сообщила пресс-секретарь дипломатического ведомства Ани Бадалян.
Акция в память о погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" у Посольства России в Ереване. Видео © Telegram / Мгер Аветисян
Тем временем вечером 24 марта у Посольства России в Ереване по инициативе общественного движения "Вместе" прошла поминальная акция при свечах в память о невинных жертвах теракта. Кадрами с места поделился основатель движения Мгер Аветисян.
Соболезнующие россиянам граждане выложили горящими свечами слово "Скорбим". По словам Аветисяна, ереванцы всё ещё несут цветы к мемориалу.
Ранее Минздрав Московской области опубликовал список из 182 пострадавших при теракте в концертном зале "Крокус сити холл". А МЧС России сообщило, что к этому часу опознано 68 погибших из 137 жертв. Между тем двое из четырёх террористов уже арестованы — сегодня в Басманном суде города Москвы им избрали меру пресечения. Один из них, кстати, вёл себя очень странно.
Кадр из видео Telegram / Мгер Аветисян