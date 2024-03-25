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24 марта, 21:33

В результате теракта в "Крокус сити холле" погибла гражданка Армении

Во время теракта в подмосковном "Крокус сити холле" погибла гражданка Армении Лилит Исраелян. Об этом информировал МИД республики в официальном телеграм-канале.

"Согласно официальному подтверждению, среди погибших в результате теракта, произошедшего в Москве 22 марта, есть один гражданин РА", — сообщила пресс-секретарь дипломатического ведомства Ани Бадалян.

Акция в память о погибших в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле" у Посольства России в Ереване. Видео © Telegram / Мгер Аветисян

Тем временем вечером 24 марта у Посольства России в Ереване по инициативе общественного движения "Вместе" прошла поминальная акция при свечах в память о невинных жертвах теракта. Кадрами с места поделился основатель движения Мгер Аветисян.

Соболезнующие россиянам граждане выложили горящими свечами слово "Скорбим". По словам Аветисяна, ереванцы всё ещё несут цветы к мемориалу.

Гражданка Белоруссии погибла от рук террористов в "Крокусе"
Гражданка Белоруссии погибла от рук террористов в "Крокусе"

Ранее Минздрав Московской области опубликовал список из 182 пострадавших при теракте в концертном зале "Крокус сити холл". А МЧС России сообщило, что к этому часу опознано 68 погибших из 137 жертв. Между тем двое из четырёх террористов уже арестованы — сегодня в Басманном суде города Москвы им избрали меру пресечения. Один из них, кстати, вёл себя очень странно.

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Кадр из видео Telegram / Мгер Аветисян

Лариса Сафронова
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