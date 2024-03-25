Японский художник Шо Сибуя посвятил картину жертвам теракта в "Крокусе"
Картина Шо Сибуя, посвящённая теракту в "Крокусе". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shoshibuya
Японский художник Шо Сибуя отреагировал на чудовищный теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", посвятив произошедшему свою последнюю работу. Картину о массовом расстреле безоружных граждан он разместил в соцсетях.
Работа, как и многие другие холсты в коллекции художника, выполнена в виде обложки газеты New York Times. Первая страница окрашена в чёрный цвет с градиентом красного. Полотно "изрешечено" пулевыми отверстиями.
"Москва", — гласит подпись к посту, опубликованному в день трагедии.
Напомним, четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус" 22 марта перед выступлением рок-группы "Пикник". Боевики открыли огонь по посетителям комплекса, а после подожгли концертный зал и скрылись. Настичь и задержать их удалось в Брянской области. Басманный суд города Москвы арестовал обвиняемых до 22 мая.