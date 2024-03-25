Японский художник Шо Сибуя посвятил картину жертвам теракта в "Крокусе"

Японский художник Шо Сибуя отреагировал на чудовищный теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", посвятив произошедшему свою последнюю работу. Картину о массовом расстреле безоружных граждан он разместил в соцсетях.

Работа, как и многие другие холсты в коллекции художника, выполнена в виде обложки газеты New York Times. Первая страница окрашена в чёрный цвет с градиентом красного. Полотно "изрешечено" пулевыми отверстиями.