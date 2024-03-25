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25 марта, 03:37

Японский художник Шо Сибуя посвятил картину жертвам теракта в "Крокусе"

Картина Шо Сибуя, посвящённая теракту в "Крокусе". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shoshibuya

Картина Шо Сибуя, посвящённая теракту в "Крокусе". Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / shoshibuya

Японский художник Шо Сибуя отреагировал на чудовищный теракт в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл", посвятив произошедшему свою последнюю работу. Картину о массовом расстреле безоружных граждан он разместил в соцсетях.

Работа, как и многие другие холсты в коллекции художника, выполнена в виде обложки газеты New York Times. Первая страница окрашена в чёрный цвет с градиентом красного. Полотно "изрешечено" пулевыми отверстиями.

"Москва", — гласит подпись к посту, опубликованному в день трагедии.

Последние новости о расследовании теракта в "Крокус сити холле"
Последние новости о расследовании теракта в "Крокус сити холле"

Напомним, четверо вооружённых террористов ворвались в "Крокус" 22 марта перед выступлением рок-группы "Пикник". Боевики открыли огонь по посетителям комплекса, а после подожгли концертный зал и скрылись. Настичь и задержать их удалось в Брянской области. Басманный суд города Москвы арестовал обвиняемых до 22 мая.

Илья Пушкарев
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