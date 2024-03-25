Священники отслужили панихиду у стихийного мемориала в "Крокусе"
Стихийный мемориал у "Крокус сити холла". Фото © Life.ru
Два священнослужителя по благословению архиепископа одинцовского Фомы отслужили панихиду у стихийного мемориала рядом с "Крокус сити холлом".
Как рассказал один из них в беседе с РИА "Новости", панихиды будут служиться каждые два часа.
Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 137 человек. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур, в этот день на здании концертного зала появилась проекция "Журавли" под одноимённую песню Муслима Магомаева — в память о жизнях, унесённых зверским терактом. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей.