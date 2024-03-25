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25 марта, 09:58

Женщина поскользнулась и сломала ногу у мемориала жертвам теракта в "Крокусе"

Женщина, приехавшая к "Крокус сити холлу", чтобы положить цветы к стихийному мемориалу, поскользнулась и сломала ногу, не дойдя до точки всего пару метров. Об этом сообщил корреспондент Life.ru с места событий. Сотрудники Российского красного креста и прохожие уложили пострадавшую на носилки и оказали ей помощь

Женщина сломала ногу, поскользнувшись возле мемориала у "Крокус сити холла". Видео © Life.ru

Вероятно, когда огнеборцы тушили пожар в концертном зале, на улицу вылился большой объём воды, потом дорога из-за похолодания местами обледенела. Всех желающих посетить мемориал просят соблюдать осторожность.

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Напомним, 22 марта в "Крокус сити холле" перед концертом группы "Пикник" случился террористический акт. Вооружённые автоматами боевики открыли огонь по зрителям, а потом облили зал бензином и подожгли. СК РФ заявил о 137 погибших. Неофициальные источники говорят о том, что количество жертв достигает 143.

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Life.ru

Юрий Лысенко
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