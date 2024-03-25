Женщина поскользнулась и сломала ногу у мемориала жертвам теракта в "Крокусе"

Женщина, приехавшая к "Крокус сити холлу", чтобы положить цветы к стихийному мемориалу, поскользнулась и сломала ногу, не дойдя до точки всего пару метров. Об этом сообщил корреспондент Life.ru с места событий. Сотрудники Российского красного креста и прохожие уложили пострадавшую на носилки и оказали ей помощь