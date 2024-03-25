Художница под звуки стрельбы записала ужасающее предсмертное аудио из "Крокуса" и чудом выжила Женщина попрощалась по телефону с семьёй во время теракта в "Крокусе", но выжила 25 марта, 12:12 Художница попрощалась с близкими и выжила в "Крокусе". Обложка © Telegram / SHOT

Член Союза художников России Алёна Казинская успела по телефону попрощаться с близкими, находясь в зале "Крокус сити холла" во время стрельбы, но ей чудом удалось выжить. Её историю публикует SHOT.

Художница попрощалась с близкими и выжила в "Крокусе". Видео © Telegram / SHOT

"Я всех люблю. Здесь на концерте стреляют. Я в зале. Звоните в полицию. Я люблю вас. Прощайте", — сказала она в голосовом сообщении во время теракта.

Московская художница сидела на балконе вместе с подругой, ожидая начала концерта. Когда раздались звуки выстрелов, кто-то попросил женщин не поднимать панику. Но уже через пару минут террористы вошли в зал, вспоминает Алёна. Вместе с подругой они бросились на пол и поползли к выходу. Однако стрельба была и за пределами зала.

"Снаружи зала тоже стреляли и загоняли обратно в зал. Прятались за стойкой и спустились на эскалаторе на второй этаж. Спрятались в туалете. Боевики ходили рядом, проверяли, стреляли", — поделилась пострадавшая.

Подруги смогли выбраться из туалета только с шестой попытки, когда помещения уже были в густом чёрном дыму. Идти пришлось на ощупь, пока женщины не наткнулись на мужчину, который помог им выйти на улицу. Сейчас приятельницы находятся в реанимации, у них диагностировано сильное отравление угарным газом.

Авторы Татьяна Миссуми