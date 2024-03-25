Художница под звуки стрельбы записала ужасающее предсмертное аудио из "Крокуса" и чудом выжила
Женщина попрощалась по телефону с семьёй во время теракта в "Крокусе", но выжила
Художница попрощалась с близкими и выжила в "Крокусе". Обложка © Telegram / SHOT
Член Союза художников России Алёна Казинская успела по телефону попрощаться с близкими, находясь в зале "Крокус сити холла" во время стрельбы, но ей чудом удалось выжить. Её историю публикует SHOT.
Художница попрощалась с близкими и выжила в "Крокусе". Видео © Telegram / SHOT
"Я всех люблю. Здесь на концерте стреляют. Я в зале. Звоните в полицию. Я люблю вас. Прощайте", — сказала она в голосовом сообщении во время теракта.
Московская художница сидела на балконе вместе с подругой, ожидая начала концерта. Когда раздались звуки выстрелов, кто-то попросил женщин не поднимать панику. Но уже через пару минут террористы вошли в зал, вспоминает Алёна. Вместе с подругой они бросились на пол и поползли к выходу. Однако стрельба была и за пределами зала.
"Снаружи зала тоже стреляли и загоняли обратно в зал. Прятались за стойкой и спустились на эскалаторе на второй этаж. Спрятались в туалете. Боевики ходили рядом, проверяли, стреляли", — поделилась пострадавшая.
Подруги смогли выбраться из туалета только с шестой попытки, когда помещения уже были в густом чёрном дыму. Идти пришлось на ощупь, пока женщины не наткнулись на мужчину, который помог им выйти на улицу. Сейчас приятельницы находятся в реанимации, у них диагностировано сильное отравление угарным газом.
Напомним, 22 марта произошёл теракт в подмосковном "Крокусе". По последним данным, жертвами стали 137 человек, ещё 182 человека пострадали. Списки опубликованы здесь. Накануне началось опознание погибших. Всего по факту теракта было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая. Они иностранцы и не имеют гражданства РФ.