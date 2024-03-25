Спасатели разобрали более 90% завалов в "Крокусе"

Спасатели разобрали более 90% завалов на месте обрушения конструкций в "Крокус сити холле", об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"На данный момент осталось разобрать менее 10%. Наиболее сложный участок — это завал на балконе зрительного зала. При помощи строительного комплекса проводится разбор металлических конструкций и их вывоз", — сообщили в ведомстве.