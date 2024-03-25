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25 марта, 15:05

Спасатели разобрали более 90% завалов в "Крокусе"

Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций "Крокус сити холла". Обложка © Telegram/МЧС России

Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций "Крокус сити холла". Обложка © Telegram/МЧС России

Спасатели разобрали более 90% завалов на месте обрушения конструкций в "Крокус сити холле", об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций "Крокус сити холла". Видео © Telegram/МЧС России

"На данный момент осталось разобрать менее 10%. Наиболее сложный участок — это завал на балконе зрительного зала. При помощи строительного комплекса проводится разбор металлических конструкций и их вывоз", — сообщили в ведомстве.

Также кинологи продолжают обследовать каждый метр завала.

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Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, списки опубликованы здесь. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей.

Александра Вишнякова
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