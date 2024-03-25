Захарова назвала аморальным отказ США помочь России после "Крокуса"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала аморальным заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который сказал, что США не намерены помогать России в сфере безопасности в связи с терактом в "Крокусе". К слову, американцев никто не просил о помощи.
"Демонстративное аморальное поведение стало "новой нормальностью" в либеральных демократиях", — написала она в своём телеграм-канале.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы открыли огонь по посетителям подмосковного "Крокус сити холла", после чего подожгли зрительный зал. Согласно официальным сведениям, жертвами атаки стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки раненых. Накануне началось опознание погибших. Всего по факту теракта было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая.
ТАСС / Терещенко Михаил