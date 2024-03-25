Захарова назвала аморальным отказ США помочь России после "Крокуса"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала аморальным заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, который сказал, что США не намерены помогать России в сфере безопасности в связи с терактом в "Крокусе". К слову, американцев никто не просил о помощи.