Стало известно, почему террористы застали охранников "Крокуса" без оружия
Хинштейн заявил, что охранники "Крокуса" несли службу без оружия и спецсредств
У частного охранного предприятия, которое охраняло "Крокус", есть оружие, но в день нападения вооружённых боевиков они работали без него. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
"По закону частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооружённые посты на объектах массового пребывания. У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно есть. Вот только из "оружейки" его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств", — написал он в своём телеграм-канале.
Депутат отметил, что закон обязывает организации, которые охраняют такие объекты, иметь в арсенале служебное оружие и у "Крокус Профи" оно есть (пистолеты "ИЖ-71", самозарядные ружья "Сайга-20КВ"). Кроме того, он отметил, что всё это оружие хранится в соседнем с концертным залом здании, там же базируется и группа быстрого реагирования ЧОО, которая на место после теракта не выезжала. По словам законодателя, нужно ввести обязательную вооружённую охрану в местах большого скопления людей.
Напомним, 22 марта вооружённые террористы устроили стрельбу в подмосковном "Крокус сити холле", после чего подожгли зрительный зал. Согласно официальным данным, жертвами трагедии стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки раненых. Накануне началось опознание погибших. Всего по факту теракта было задержано 11 человек, четверо непосредственных исполнителей пытались сбежать на территорию Украины, их поймали в Брянской области. Все четверо арестованы до 22 мая.
ТАСС / Прокофьев Вячеслав