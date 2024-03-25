Стало известно, почему террористы застали охранников "Крокуса" без оружия

У частного охранного предприятия, которое охраняло "Крокус", есть оружие, но в день нападения вооружённых боевиков они работали без него. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

"По закону частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооружённые посты на объектах массового пребывания. У ООО "ЧОП "Крокус Профи", охранявшего "Крокус", оно есть. Вот только из "оружейки" его не доставали, а охранники на входе несли службу без оружия и даже без спецсредств", — написал он в своём телеграм-канале.