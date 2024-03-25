Суду пришлось искать адвокатов для убийц из "Крокуса"

Интересы всех четырёх обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле" защищали адвокаты по назначению — привлечённые судом специалисты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда города Москвы.

48-я статья Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на предоставление квалифицированной юридической помощи. Обвиняемые или их родственники могут самостоятельно найти адвоката и договориться с ним, чтобы тот защищал их в суде. В противном случае суд привлекает юриста самостоятельно.