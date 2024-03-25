Суду пришлось искать адвокатов для убийц из "Крокуса"
Четверых обвиняемых в теракте в "Крокусе" защищали государственные адвокаты
Интересы всех четырёх обвиняемых в совершении теракта в подмосковном "Крокус сити холле" защищали адвокаты по назначению — привлечённые судом специалисты. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Басманного суда города Москвы.
"Защиту обвиняемых осуществляли адвокаты по назначению", — проинформировали представители инстанции.
48-я статья Конституции РФ гласит, что каждый имеет право на предоставление квалифицированной юридической помощи. Обвиняемые или их родственники могут самостоятельно найти адвоката и договориться с ним, чтобы тот защищал их в суде. В противном случае суд привлекает юриста самостоятельно.
Напомним, 22 марта группа террористов открыла огонь по посетителям "Крокус сити холла", после чего подожгла зрительный зал. Согласно последним официальным сведениям, жертвами головорезов стали 137 человек. Ещё 182 человека пострадали, Life.ru публиковал списки. Всего задержано 11 человек, причастных к теракту. Четверо преступников, которые расстреливали мирных людей, пытались бежать к границе с Украиной, но их накрыли в Брянской области. Террористов поместили под арест до 22 мая. Это Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев. А 25 марта были арестованы их подельники – Исроил Исломов и его сыновья Диловар и Аминчон.
Life.ru