Из больниц выписали 63 пострадавших в результате теракта в "Крокусе"

63 пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле", в том числе один ребёнок, завершили лечение и выписаны домой. К настоящему моменту в больницах остаются 92 человека. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"На стационарном лечении в федеральных медицинских центрах, больницах Москвы и Московской области остаются 92 человека, в том числе шестеро детей", — сказал он.

Состояние 20 взрослых и двоих детей оценивается как тяжёлое, восемь взрослых и один ребёнок — в крайне тяжёлом состоянии.