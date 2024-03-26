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26 марта, 10:09

Из больниц выписали 63 пострадавших в результате теракта в "Крокусе"

63 пострадавших в результате теракта в "Крокус сити холле", в том числе один ребёнок, завершили лечение и выписаны домой. К настоящему моменту в больницах остаются 92 человека. Такие данные привёл глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"На стационарном лечении в федеральных медицинских центрах, больницах Москвы и Московской области остаются 92 человека, в том числе шестеро детей", — сказал он.

Состояние 20 взрослых и двоих детей оценивается как тяжёлое, восемь взрослых и один ребёнок — в крайне тяжёлом состоянии.

При этом в ближайшие дни выпишут ещё 27 пациентов, чьё состояние улучшается.

Депздрав Подмосковья уточнил данные по госпитализированным после теракта в "Крокусе"
Депздрав Подмосковья уточнил данные по госпитализированным после теракта в "Крокусе"

Напомним, по последним данным, жертвами теракта, произошедшего 22 марта в "Крокус сити холле", стали 139 человек. 24 марта в России был объявлен общенациональный траур. В этот же вечер были арестованы все четыре террориста, хладнокровно расстреливавшие людей. 25 марта стало известно об аресте трёх их пособников.

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Life.ru

Александра Вишнякова
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