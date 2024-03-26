Готовивший теракт под Самарой пособник РДК* планировал уехать воевать на Украину
Хинштейн: Готовивший теракт под Самарой россиянин намеревался уехать на Украину
СВУ, найденное у мужчины, который готовил теракт под Самарой. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Террорист, который планировал подорвать пункт приёма гуманитарной помощи в Самаре, действовал по указке РДК* и собирался уехать на Украину. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, добавив, что злоумышленник мог быть причастен и к недавнему подрыву железнодорожного моста через Чапаевку.
Компоненты для изготовления СВУ и готовые взрывчатки, найденные у мужчины, который готовил теракт под Самарой. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
"При задержании боевика на территории парка имени 60-летия Советской власти произошло самопроизвольное срабатывание СВУ, извлечённого им из заранее подготовленного схрона. При обыске у него дома обнаружили несколько готовых СВУ, а также многочисленные компоненты (на фото), схожие с теми, что были использованы при подрыве железнодорожного моста", — написал депутат в телеграм-канале.
Компоненты для изготовления СВУ, найденные у мужчины, который готовил теракт под Самарой. Фото © Telegram / Александр Хинштейн
Хинштейн добавил, что после совершения теракта 29-летний житель Самары должен был отправиться на Украину, чтобы участвовать в боях на стороне киевского режима.
Напомним, 26 марта ФСБ предотвратила теракт в пункте приёма гумпомощи в Самарской области. Сам преступник погиб при задержании из-за самоподрыва взрывчатки. А до этого — 4 марта — на ж/д перегоне Звезда – Чапаевск в Самарской области произошёл взрыв. Злоумышленники пытались обрушить опору железнодорожного моста через реку Чапаевку, но лишь частично повредили металлоконструкции. Никто не пострадал. Позже ещё три взрывных устройства обнаружили на разных участках железной дороги в регионе.
* Запрещённая в России террористическая организация.