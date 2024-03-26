Готовивший теракт под Самарой пособник РДК* планировал уехать воевать на Украину

Террорист, который планировал подорвать пункт приёма гуманитарной помощи в Самаре, действовал по указке РДК* и собирался уехать на Украину. Об этом заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн, добавив, что злоумышленник мог быть причастен и к недавнему подрыву железнодорожного моста через Чапаевку.

Компоненты для изготовления СВУ и готовые взрывчатки, найденные у мужчины, который готовил теракт под Самарой. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

"При задержании боевика на территории парка имени 60-летия Советской власти произошло самопроизвольное срабатывание СВУ, извлечённого им из заранее подготовленного схрона. При обыске у него дома обнаружили несколько готовых СВУ, а также многочисленные компоненты (на фото), схожие с теми, что были использованы при подрыве железнодорожного моста", — написал депутат в телеграм-канале.

Компоненты для изготовления СВУ, найденные у мужчины, который готовил теракт под Самарой. Фото © Telegram / Александр Хинштейн

Хинштейн добавил, что после совершения теракта 29-летний житель Самары должен был отправиться на Украину, чтобы участвовать в боях на стороне киевского режима.