"Дипломатический скандал": Рогов раскрыл, за что Данилов поплатился должностью

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов рассказал, с чем, по его мнению, связано увольнение с поста экс-главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Он отметил в беседе с РИА "Новости", что такой вариант развития событий может быть следствием дипломатического скандала, когда украинский политический деятель оскорбил спецпредставителя Китая по Евразии Ли Хуэя.

"Причиной отставки Данилова стал именно дипломатический скандал. Он использовал ненормативную лексику в адрес уважаемого спецпредставителя КНР Ли Хуэя и поплатился за это должностью", — заявил Рогов.

Помимо того, он добавил, что должность секретаря СНБО в последние годы мало на что влияла и превратилась в "кресло говоруна". Несмотря на это, по словам собеседника информагентства, Данилов на протяжении длительного времени зарабатывал на санкционных списках, внося туда и исключая из них людей за какое-либо вознаграждение.