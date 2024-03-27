В Москве возможен температурный абсолютный максимум на этой неделе

В Москве 31 марта температура воздуха может приблизиться к абсолютному максимуму. В городе ожидается до 17 градусов тепла, заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По её словам, небольшие осадки в виде дождя прогнозируются в ночь на 30 марта, но в субботу днём уже будет хорошая погода.

"Температура воздуха с каждым днём будет становиться всё выше и выше. 31 марта, вообще, температура может приблизиться к абсолютному максимуму, то есть по прогнозу у нас возможно до 17 градусов выше 0, тоже осадков не ожидается", — уточнила Позднякова в беседе с РИА "Новости".

Синоптик добавила, что на следующей неделе в столице также сохранится тёплая погода. Температура воздуха будет на 5–7 градусов выше климатической нормы, пояснила специалист.