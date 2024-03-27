Стограмм и Негордый: Политолог подсказал экс-главе СНБО Данилову, как коверкать фамилии на новом посту

Украинский чиновник Алексей Данилов, который оскорбил представителя Китая и был уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), продолжит коверкать фамилии на новом посту — посла Незалежной в Норвегии. Такое мнение выразил политолог Павел Данилин.

"Очень беспокоюсь я за экс-главу СНБО. Ведь там его ждёт столько возможностей выделиться. У этих норвегов очень смешные фамилии", — написал он в телеграм-канале.

Эксперт привёл список норвежских чиновников, фамилии которых Данилов мог бы испортить: министр обороны Бьорн Арильд Стограмм (настоящая фамилия Грам);

(настоящая фамилия Грам); министр транспорта Йон-Ивар Негордый (настоящая фамилия Нюгорд);

(настоящая фамилия Нюгорд); министр культуры и равенства Дубина Яфферю (настоящее имя Любна);

Яфферю (настоящее имя Любна); министр сельского хозяйства и продовольствия Гей Поллестад (настоящее имя Гейр);

Поллестад (настоящее имя Гейр); министр рыболовства и океанской политики Сиси-Миси (настоящие имя и фамилия Сесилия Мирсет).

По словам политолога, поглумиться Данилов наверняка сможет и над теми норвежскими фамилиями, которые и "без намеренного коверканья смешны": министр исследований и высшего образования Оддмунд Хоэль (Хуэль) и министр образования Кари Несса (Неси) Нордтун.