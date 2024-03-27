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27 марта, 11:30

Стограмм и Негордый: Политолог подсказал экс-главе СНБО Данилову, как коверкать фамилии на новом посту

Политолог Данилин: Экс-глава СНБО Данилов в Норвегии продолжит коверкать фамилии

Украинский чиновник Алексей Данилов, который оскорбил представителя Китая и был уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), продолжит коверкать фамилии на новом посту — посла Незалежной в Норвегии. Такое мнение выразил политолог Павел Данилин.

"Очень беспокоюсь я за экс-главу СНБО. Ведь там его ждёт столько возможностей выделиться. У этих норвегов очень смешные фамилии", — написал он в телеграм-канале.

Эксперт привёл список норвежских чиновников, фамилии которых Данилов мог бы испортить:

  • министр обороны Бьорн Арильд Стограмм (настоящая фамилия Грам);
  • министр транспорта Йон-Ивар Негордый (настоящая фамилия Нюгорд);
  • министр культуры и равенства Дубина Яфферю (настоящее имя Любна);
  • министр сельского хозяйства и продовольствия Гей Поллестад (настоящее имя Гейр);
  • министр рыболовства и океанской политики Сиси-Миси (настоящие имя и фамилия Сесилия Мирсет).

По словам политолога, поглумиться Данилов наверняка сможет и над теми норвежскими фамилиями, которые и "без намеренного коверканья смешны": министр исследований и высшего образования Оддмунд Хоэль (Хуэль) и министр образования Кари Несса (Неси) Нордтун.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что Данилова уволили из СНБО из-за оскорбления спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя. Такое поведение спровоцировало дипломатический скандал.

Зеленский заявил, что уволенный Данилов переводится на "другое направление"
Зеленский заявил, что уволенный Данилов переводится на "другое направление"

Как сообщал Life.ru, Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО 26 марта. Его место, как ожидается, займёт глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Некоторые украинские политики сообщили, что бывший чиновник станет послом Украины в Норвегии. При этом в офисе Зеленского назвали случившееся стандартной кадровой ротацией.

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ТАСС / AP

Никита Осипов
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