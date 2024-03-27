Стограмм и Негордый: Политолог подсказал экс-главе СНБО Данилову, как коверкать фамилии на новом посту
Политолог Данилин: Экс-глава СНБО Данилов в Норвегии продолжит коверкать фамилии
Украинский чиновник Алексей Данилов, который оскорбил представителя Китая и был уволен с поста секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), продолжит коверкать фамилии на новом посту — посла Незалежной в Норвегии. Такое мнение выразил политолог Павел Данилин.
"Очень беспокоюсь я за экс-главу СНБО. Ведь там его ждёт столько возможностей выделиться. У этих норвегов очень смешные фамилии", — написал он в телеграм-канале.
Эксперт привёл список норвежских чиновников, фамилии которых Данилов мог бы испортить:
- министр обороны Бьорн Арильд Стограмм (настоящая фамилия Грам);
- министр транспорта Йон-Ивар Негордый (настоящая фамилия Нюгорд);
- министр культуры и равенства Дубина Яфферю (настоящее имя Любна);
- министр сельского хозяйства и продовольствия Гей Поллестад (настоящее имя Гейр);
- министр рыболовства и океанской политики Сиси-Миси (настоящие имя и фамилия Сесилия Мирсет).
По словам политолога, поглумиться Данилов наверняка сможет и над теми норвежскими фамилиями, которые и "без намеренного коверканья смешны": министр исследований и высшего образования Оддмунд Хоэль (Хуэль) и министр образования Кари Несса (Неси) Нордтун.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что Данилова уволили из СНБО из-за оскорбления спецпредставителя КНР по Евразии Ли Хуэя. Такое поведение спровоцировало дипломатический скандал.
Как сообщал Life.ru, Владимир Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО 26 марта. Его место, как ожидается, займёт глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко. Некоторые украинские политики сообщили, что бывший чиновник станет послом Украины в Норвегии. При этом в офисе Зеленского назвали случившееся стандартной кадровой ротацией.
ТАСС / AP