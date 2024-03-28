Вода почти полностью затопила рудник "Пионер"
Работа спасателей на руднике "Пионер". Обложка © Telegram / Амурская область | Правительство
Грунтовые воды почти полностью затопили рудник "Пионер" в Амурской области, где под завалами остаются 13 горняков.
"Отрезанная обвалом грунта горная выработка рудника практически полностью затоплена водой", — сказал РИА "Новости" источник.
Напомним, 18 марта на приамурской шахте "Пионер" произошёл обвал, из-за которого 13 находившихся под землёй горняков оказались в ловушке. Специалисты 20 марта приступили к бурению скважин до участка обрушения. Но во всех трёх скважинах обнаружена вода. Сейчас бурят четвёртую. Уже заведено уголовное дело, арестован управляющий директор рудника.