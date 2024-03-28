Песков: Путин не приезжал к "Крокусу", чтобы не мешать работе штаба
Мемориал у "Крокус сити холла". Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин не приехал в первые дни после теракта к "Крокус сити холлу", поскольку такая поездка препятствовала бы работе штаба. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте", — заявил представитель Кремля.
Также он пообещал проинформировать, если будут запланированы какие-то контакты президента с семьями погибших в теракте. Песков подчеркнул, что с родными жертв трагедии организована плотная работа со стороны всех служб и специалистов, в максимально короткое время начались выплаты.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в "Крокус сити холл" и открыла огонь по посетителям концерта рок-группы "Пикник", после чего подожгла здание и скрылась. По последним данным, страшная трагедия унесла жизни 143 человек. Кроме того, 77 пострадавших до сих пор остаются в больницах Москвы и Подмосковья. По делу о теракте были задержаны 11 человек, в том числе четверо террористов и их пособники.