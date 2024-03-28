Песков: Путин не приезжал к "Крокусу", чтобы не мешать работе штаба

Президент России Владимир Путин не приехал в первые дни после теракта к "Крокус сити холлу", поскольку такая поездка препятствовала бы работе штаба. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Конечно же, в эти дни осуществление каких-то ознакомительных поездок совершенно нецелесообразно, это просто препятствовало бы штабной работе, которая была организована на месте", — заявил представитель Кремля.